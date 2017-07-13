تداول ناشطون على مواقع التواصل تسجيلاً صوتياً، لمكالمةٍ هاتفيةٍ أجراها أحدُ المواطنين من سكّان قطاع غزة، عبر أثير إحدى الإذاعات المحلية، طلّق خلالها زوجته على الهواء المباشرة؛ بسبب رسوب نجله في امتحانات الثانوية العامة “الإنجاز”.

وأجرى المواطنُ الغزيّ اتصالاً على أحدِ البرامج الإذاعية، التي خُصّصت الأربعاء، لتلقي التهاني بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة، ليُفاجئ المذيع بأنه سيطلّق زوجته لانها السبب في رسوب نجله في الإمتحانات وفقَ قوله.

وأمامَ هذا الموقف الذي أثارَ استغراب المذيع، حاولَ الأخير تهدئة المُتصل، داعياً إيّاه الى عدم الاستعجال والتأكيد على أن الثانوية العامة ليست آخر المطاف، وأن ليس لزوجته أي ذنب.

واحد من غزة بطلق مرتو على الهوا عشان ابنو رسب بالتوجيهي 😀 A post shared by مش هيك (@mesh.hek) on Jul 12, 2017 at 2:18pm PDT

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي الفلسطينيّ صبري صيدم صباح الأربعاء، نتائج امتحان الثانوية العامة “انجاز” للعام 2017، في مختلف الفروع في كافة محافظات الوطن.

وقال صيدم خلال مؤتمر صحفي عقد بمدينة رام الله، إن عدد المسجلين بلغ هذا العام 72 ألف و65 مشتركا، تقدم منهم للامتحان 70 ألفا و237 مشتركا، نجح منهم 47 ألفا و903 مشتركين.

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