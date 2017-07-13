أكّد حساب “العهد الجديد” على “تويتر”، أنّ وليّ العهد السعوديّ محمد بن سلمان، أصبح لا يثق بأحد مُطلقاً، ويظنّ أنّ كلّ من يُغادر قد يخلق معارضةً صدّه من الخارج، كاشفاً عن صدور قائمة جديدة بمنعٍ من السّفر.

وأوضح “العهد الجديد” الذي يصف نفسه بأنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”، أن “بن سلمان لم يعد يثق بأحد مطلقا يظن أن كل من يغادر قد يخلق معارضة ويؤلب ضده في الخارج ولذلك فإن كثير من الأمراء لم يأذن لهم بالمغادرة للإجازة”.

بن سلمان لم يعد يثق بأحد مطلقا يظن أن كل من يغادر قد يخلق معارضة ويؤلب ضده في الخارج ولذلك فإن كثير من الأمراء لم يأذن لهم بالمغادرة للإجازة — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٣ يوليو، ٢٠١٧

وقال إن “قائمة جديدة بمنع من السفر تشمل أمراء ودعاة ورياضيين وكُتّاب وسياسيين ورجال اعمال قد صدرت”. مشيراً إلى أنّه سيقوم بنشر قائمة الاسماء بعد أن يأذن المصدر بذلك.بحسب قوله

صدرت قائمة جديدة بمنع من السفر تشمل أمراء ودعاة ورياضيين وكُتّاب وسياسيين ورجال اعمال وسوف أزودكم بقائمة الاسماء بعد أن يأذن المصدر بذلك. — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٣ يوليو، ٢٠١٧

يُشارُ إلى أنّ حساب “العهد الجديد” كان قد كشف مؤخراً عن أن السلطات السعودية أصدرت قرارات منع سفر بحق كتاب ودعاة جدد، على رأسهم ناصر العمر وعوض القرني ومحسن العواجي، وأحمد بن راشد.

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بمنع السفر للداعية الشهير محمد العريفي على الرغم من مبايعته لولي العهد الجديد محمد بن سلمان وشنه هجوما عنيفا على قطر، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له.

كذلك تم منع الداعية سلمان العودة، بعد أن شنت لجان “سعود القحطاني” الإلكترونية، هجوما عنيفا على تغريدة هنأ فيها ولي العهد الجديد وأعلن من خلالها “السمع والطاعة” له دون أن يبايعه نصا.

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