أعلنت أجهزة الأمن المصرية عن ضبط أحد المصانع ينتج أدوية للفشل الكلوي من منتجات غير مطابقة للمواصفات، كما تم ضبط آخر يصنع “السوفالدي” من مستحضرات غير مطابقة للمواصفات وبدائية.

وقال مدير إدارة التفتيش بمباحث التموين، خالد فوزي، في مقابلة تليفزيونية، على فضائية “أون لايف”: “من أغرب المضبوطات التي ضبطتها الإدارة، هو ضبط أحد المصانع ينتج أدوية مغشوشة عن طريق خلط جبس وإسمنت ورشها بمادة “زرقاء” في إشارة إلى الحبوب الجنسية”.

وأضاف: “تم ضبط خلاطة الإسمنت داخل هذا المصنع”.

يُشار إلى أنّ القوات المسلحة المصرية كانت قد أعلنت عن جهاز علاج الإيدز وفيروس الكبد والسرطان وعدد آخر من الأمراض، والمعروف إعلاميا وشعبيا بـ”جهاز الكفتة”، ما أثار سخريةً واسعةً لما آلَ إليه حال الجيش المصريّ في عهد السيسي.

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