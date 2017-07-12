بعد أن ألمح منذ شهرين عن إمكانية ترشحه لمنصب الرئيس، قدَّم الممثل الأمريكي “دوين جونسون” المعروف باسم “ذا روك” أوراقه رسميا للترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020.

وذكر موقع ” The hill” أن الأوراق الخاصة بحملة “الصخرة”، للترشح لرئاسة أمريكا في 2020، قد تم تقديمها بشكل رسمي إلى لجنة الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأوضح الموقع أن الأوراق قدمت من قِبَلِ رجل يدعى “كينتون تيلفورد”، والذي لم يكشف حتى الآن عن علاقته بالنجم “جونسون”، أو إذا كان أحد أعضاء الحملة الرئاسية المحتملة للصخرة والتي تحمل اسم “Run the Rock 2020”.

وأثناء ترويج ذا روك لفيلمه الجديد “بايواتش” منذ عدة أشهر، تحدث عن مطالب جمهوره بترشحه للرئاسة، مما دفعه للتفكير في الأمر ،لكنه لم يؤكده، بينما عبر عن امنياته بأن يرى قيادة أفضل في البيت الأبيض تتحدى السياسات التي وضعها دونالد ترامب.

وفي شهر مايو الماضي تحدث ذا روك عن إمكانية ترشحه للرئاسة خلال برنامج ” Tonight Show”، مع “جيمي فالون”، وبعدها بعدة أيام ظهر “جونسون” في الحلقة النهائية من موسم “Saturday Night Live”، ليقدم سكتش ساخر في البرنامج الأمريكي الشهير، يعلن عن دخوله سباق الانتخابات في 2020 بمشاركة النجم “توم هانكس” ، وحققت الحلقة نسبة مشاهدة هكبيرة وكانت حديث الإعلام الأمريكي.

النجم داوين جونسون ، الذي بدأ مشواره كمصارع محترف ثم انتقل إلى التمثيل ونال شهرة كبيرة في أفلام الأكشن وبات صاحب لقب “الصخرة”، تعد سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious من أنجح أعماله عالميا ، وحقق الجزء الأخير منها إيرادات تصل إلى أكثر من مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم.



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