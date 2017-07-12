أعلنت وزارة التعليم السعودية الثلاثاء، السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية بداية من العام الدراسي المقبل، بما يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن القرار يقضي “بالبدء في تطبيق برنامج تربية بدنية خاص بمدارس الفتيات” انطلاقا من العام الدراسي المقبل (يبدأ في سبتمبر / أيلول من كل عام تقريبا).

وأشارت إلى أن البرنامج يأتي في إطار “أهداف رؤية المملكة 2030 بشأن السعي إلى رفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع”.

ويفرض برنامج التربية البدنية على الطالبات السعوديات وفق المصدر ذاته، الالتزام بالضوابط الشرعية بحسب الإمكانات المتوافرة في كل مدرسة.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم “تصميم صالات رياضية في مدارس الفتيات، علاوة على توفير الكفاءات البشرية النسائية المؤهلة”.

وفي السياق، نوهت وزارة التعليم السعودية إلى أن إصدار القرار تطلب بحثا ودراسة استمرا ما يزيد على 3 أشهر.

يذكر أن رؤية المملكة 2030 هي خطة للإصلاح الاقتصادي والتنمية تم إطلاقها في أبريل / نيسان 2016، للنهوض باقتصاد المملكة وتحريرها من الاعتماد على النفط، وتحقيق التنمية في البلاد على أصعدة مختلفة.

وتعد ممارسة الرياضة النسائية في السعودية من بين الأمور الأكثر إثارة للجدل في الدوائر الشرعية والرسمية والحقوقية.

وسبق أن تدخل مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ لمنع قيام سباق للجري كانت تعتزم جامعة الملك سعود بالرياض تنظيمه للطالبات في مارس / آذار 2008.

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