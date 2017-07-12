تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه عازفة الـ” كمان” في حفل زفاف مواطن في منطقة نجران يثير الجدل بين نشطاء ورواد “تويتر”.

وكشف المقطع الموثق لحظة نزول العروسان من الدور الثاني على سلالم إحدى قاعات الأفراح في حفل زفافهما في منطقة نجران، وفي إنتظارهما عازفة الـ”كمان” التي تعزف لهما سمفونية موسيقية حيث كانت ترتدي ملابس قصيرة وشفافة يظهر مفاتن جسدها بشكل فاضح.

وقد أثار المقطع جدلاً واسعاً بين نشطاء على “تويتر” بين مؤيد ومعارض لحفل زفاف المواطن، حيث وصف المؤيدين الفكرة بالرائعة خصوصاً أنه لم يكن حفل زفاف مختلط، فيما رأى المعارضون أنّ هذه العادة دخيلة على المجتمع ومخالفة للعادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السعودي المحافظ بطبيعته بحسب صحيفة مشاهد.

Also published on Medium.