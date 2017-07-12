ألجم الاعلامي القطري , وزير خارجية خالد بن أحمد آل خليفة, عندما أطلق تغريدة على “”, مثيرة لوح فيها إلى استكمال عمل مجلس التعاون الخليجي بقوته المعهودة في حال طردت من المجلس.

 

وقال آل خليفة في تغريدته المثيرة التي رصدتها “وطن” على تويتر مرفقا إياها بصورة لحكام ..” مجلس أسسه الآباء ، سيبقى قويا صلبا مهما كانت الظروف و التحديات .. و سنبني على ما حققناه ، وسننجح بإذن الله “.

وهناك تدخل العذبة في تعليقه على تغريدة قائلاً ” لم يبق من إلا الحكيم قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الكبيرة. رحم الله ، وما تم كسره لا يمكن جبره بسهولة أبدا “.

وكان سفير لدى عمر غباش قد صرح مؤخراً قائلاً إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس “هو العقوبة الوحيدة المتاحة”، مشيرا إلى أن “قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها”.

 

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد المسفر، المحلل السياسي القطري، إن قطر لن تخسر كثيرا بتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي أو في الجامعة العربية، بل “ستوفر الأموال الي ستنفقها على تلك المؤسسات التي لا تستطيع حماية نفسها أو أعضائها”.

 

 

Also published on Medium.