ألجم الاعلامي القطري عبد الله العذبة, وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة, عندما أطلق تغريدة على “تويتر”, مثيرة لوح فيها إلى استكمال عمل مجلس التعاون الخليجي بقوته المعهودة في حال طردت قطر من المجلس.

وقال آل خليفة في تغريدته المثيرة التي رصدتها “وطن” على تويتر مرفقا إياها بصورة لحكام الخليج..” مجلس أسسه الآباء ، سيبقى قويا صلبا مهما كانت الظروف و التحديات .. و سنبني على ما حققناه ، وسننجح بإذن الله “.

مجلس أسسه الآباء ، سيبقى قويا صلبا مهما كانت الظروف و التحديات .. و سنبني على ما حققناه ، وسننجح بإذن الله pic.twitter.com/K3iLaW8PRy — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 11, 2017

وهناك تدخل العذبة في تعليقه على تغريدة وزير خارجية البحرين قائلاً ” لم يبق من الآباء المؤسسين إلا الحكيم قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الكبيرة. رحم الله الآباء المؤسسين، وما تم كسره لا يمكن جبره بسهولة أبدا “.

لم يبق من الآباء المؤسسين إلا الحكيم قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان الكبيرة. رحم الله الآباء المؤسسين، وما تم كسره لا يمكن جبره بسهولة أبدا https://t.co/bP4sdYGjN5 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 12, 2017

وكان سفير الامارات لدى روسيا عمر غباش قد صرح مؤخراً قائلاً إن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس “هو العقوبة الوحيدة المتاحة”، مشيرا إلى أن “قطر لا تتفاعل بإيجابية مع ما بعثناه لها، وأعتقد أن الفكرة في النهاية ستكون قطع جميع العلاقات معها”.

وفي السياق ذاته قال الدكتور محمد المسفر، المحلل السياسي القطري، إن قطر لن تخسر كثيرا بتجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي أو في الجامعة العربية، بل “ستوفر الأموال الي ستنفقها على تلك المؤسسات التي لا تستطيع حماية نفسها أو أعضائها”.

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