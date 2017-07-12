أثارت تغريدة الأمير السعودي وهو نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز, والتي هاجم فيها الداعية الاسلامي حبيب الجفري, جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “”, بعدما وصف الأخير بـ” صاحب البدع”.

 

وقال الأمير السعودي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”, هذا الجفري, صاحب بدع وهذا وأمثاله الذين يطعنون في العقيده, الواجب دفع شرهم بكل وسيله, فهم فاقوا المنافقين بضلالهم إلامن تاب وأناب, كفاناالله شرهم “.

وكانت التغريدة تعليقا على تغريدة كتهبا سليمان الخراشي تقول: “لا زال الصوفي يسرح ويمرح في (أبوظبي) ! واجب أهل في وحضرموت تحذير الولاة والناس من بدعه”.

وما لبث أن انتهى عبد العزيز من فهد من تغريدته حتى توالت ردود الأفعال على التغريدة مشككين بما قاله, اذ اعتبر البعض أن حسابه الشخصي جرى “اختراقه”, كما قال المغرد ” saudia”, مضيفا :” هل الحساب مخترق ؟ هذا ليس مستوى الأمير عبدالعزيز فهو بعيد جدآ عن المهاترات والنقاشات “.

فيما رد المغرد محمد المضياني ” اجل كشف حقيقة الجفري مهاترات !!! الله يصلحك هذا واجب شرعي “.

ورصدت وطن العديد من التعليقات على التغريدة التي أطلقها الامير عبد العزيز والتي جاءت على النحو التالي..

واظهر عبدالعزيز بن فهد تحفظاً أمام حملة الشتائم التي تشن ضد من قبل مغردين سعوديين. فقد عنف في تغريدة اخرى أحد المغردين الذي استعان بآية من القرآن الكريم لوصف أمير قائلا له: “يقول يومئذ؟ أي القيامه,هل أوحي اليك أنه حمد؟هل إتخذت عندالرحمن عهدا؟ هل تعلم خاتمته؟ لو ذكرت ألآيه بدون إسم, تذكير, هو أخطأ علينا والشيوخ أبخص مادخلك”

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