أثارت تغريدة الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد وهو نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز, والتي هاجم فيها الداعية الاسلامي حبيب الجفري, جدلاً واسعاً على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, بعدما وصف الأخير بـ” صاحب البدع”.

وقال الأمير السعودي في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”, هذا الجفري, صاحب بدع وهذا وأمثاله الذين يطعنون في العقيده, الواجب دفع شرهم بكل وسيله, فهم فاقوا المنافقين بضلالهم إلامن تاب وأناب, كفاناالله شرهم “.

هذا الجفري,صاحب بدع وهذاوأمثاله الذين يطعنون في العقيده,الواجب دفع شرهم بكل وسيله,فهم فاقوا المنافقين بضلالهم إلامن تاب وأناب,كفاناالله شرهم https://t.co/oawLXH1BeG — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 11, 2017

وكانت التغريدة تعليقا على تغريدة كتهبا سليمان الخراشي تقول: “لا زال الصوفي يسرح ويمرح في (أبوظبي) ! واجب أهل السنة في الإمارات وحضرموت تحذير الولاة والناس من بدعه”.

لا زال الصوفي يسرح ويمرح في (أبوظبي) ! واجب أهل السنة في الإمارات وحضرموت تحذير الولاة والناس من بدعه

وليستعينوا ب👇https://t.co/pdAmLopb2h pic.twitter.com/MKf73UfeXn — سليمان الخراشي (@S_ALKarashi) July 11, 2017

وما لبث أن انتهى عبد العزيز من فهد من تغريدته حتى توالت ردود الأفعال على التغريدة مشككين بما قاله, اذ اعتبر البعض أن حسابه الشخصي جرى “اختراقه”, كما قال المغرد ” saudia”, مضيفا :” هل الحساب مخترق ؟ هذا ليس مستوى الأمير عبدالعزيز فهو بعيد جدآ عن المهاترات والنقاشات “.

هل الحساب مخترق ؟ هذا ليس مستوى الأمير عبدالعزيز فهو بعيد جدآ عن المهاترات والنقاشات — saudia (@arabia99999) July 11, 2017

فيما رد المغرد محمد المضياني ” اجل كشف حقيقة الجفري مهاترات !!! الله يصلحك هذا واجب شرعي “.

اجل كشف حقيقة الجفري مهاترات !!!

الله يصلحك هذا واجب شرعي . — محمد المضياني ✏️ (@mfmk16) July 11, 2017

ورصدت وطن العديد من التعليقات على التغريدة التي أطلقها الامير عبد العزيز والتي جاءت على النحو التالي..

مخترق علشانه انتقد فساد الامارات؟ حمد المزروعي اللي سبنا وسب الرسول وعلماءنا وملوكنا اكثر من الجزيره محد فتح فمه عليه — فيصل ء (@fa_salll) July 11, 2017

فساد الإمارات مره وحدة !! هل يعقل ان معرفك الدي تدعم فية الجماعات المشبوهه يخالف علية القانون !! @MOISaudiArabia — سعيد⌚️🕋🇦🇪🇸🇦🇧🇭 (@9otae) July 11, 2017

ياخبثك تمنشن وزارة الداخليه عليه ع اساس تخوفه تمارس على الناس نظام الارهاب والتخويف ابوظبي فعلا بلد فساد وخراب الله يخسف فيها — نجود المـري 🇶🇦 (@NjodqatarNjod) July 11, 2017

الأمير عبدالعزيز أعرفه من قبل تويتر

صاحب كلمة حق وصاحب عقيدة ومتمسك بمحجة بيضاء

ولا أعتقد أن حسابه مخترق لأن كلامه عين العقل — محب الأمير عبدالعزيز (@BeboZaery) July 11, 2017

واظهر عبدالعزيز بن فهد تحفظاً أمام حملة الشتائم التي تشن ضد قطر من قبل مغردين سعوديين. فقد عنف في تغريدة اخرى أحد المغردين الذي استعان بآية من القرآن الكريم لوصف أمير قطر قائلا له: “يقول يومئذ؟ أي القيامه,هل أوحي اليك أنه حمد؟هل إتخذت عندالرحمن عهدا؟ هل تعلم خاتمته؟ لو ذكرت ألآيه بدون إسم, تذكير, هو أخطأ علينا والشيوخ أبخص مادخلك”

يقول يومئذ؟أي القيامه,هل أوحي اليك أنه حمد؟هل إتخذت عندالرحمن عهدا؟هل تعلم خاتمته؟لوذكرت ألآيه بدون إسم,تذكير,هوأخطأعليناوالشيوخ أبخص مادخلك https://t.co/K6dZR1y01J — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 11, 2017

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