أثيرت مؤخراً ضجةٌ كبيرة في ، بعد تداول ، على تطبيق “واتس آب”، نُسِبَ إلى مجلس مقاطعة “حسان” بالعاصمة الرّباط ، وقيل إنّ “بطلي” الفيديو هما مستشاران من حزبي “” و “” بالمجلس، قبل أن يتم نفي ذلك.

ووفقَ وسائل إعلام مغربيّة، يكشف الفيديو، دخول شابةٍ إلى أحد المكاتب، ثم شروعها بممارسة الجنس مع شخص آخر، حيث كانت الشابة تراقب حركة الوافدين بممر مجاور للغرفة بتوتر شديد.

 

ونفت “”، رئيس مجلس مقاطعة “حسان”، أن يكون الفيديو المتداول قد التقط داخل أسوار المقاطعة.

 

وقالت زخنيني، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن الفيديو تبين أنه التقط قبل سنوات في دولة أخرى، وديكور خلفية الفيديو لا علاقة له بالتصميم الداخلي لمقاطعة “حسان”.

 

وأضافت  أن نشر هذا الفيديو، ونسبته إلى “يراد به الترويج لأكاذيب وتلفيقات من طرف أجهزة وجهات معروفة”.

 

 

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