قالت وكالة الأنباء الإسبانية صحيفة “HOLA”، إنّ نجم نادي ريال مدريد الإسبانيّ، كريستيانو رونالدو، تفاجأ بسلطات الضرائب الجمركية، الأربعاء، في يخته بينما كان يقضي عطلته مع عائلته وأصدقائه.

ووصلت الدورية الأمنية المكونة من 3 عناصر أمنية مسلحة على متن مركب ضخم لتفتيش اليخت المستأجر من قبل “الدون”.

وبقيَ رونالدو بداخل اليخت وتولى أحد أفراد عائلته أمر استقبال العناصر الأمنية.

وبعد مرور ساعة ونصف الساعة من التفتيش، غادرت عناصر السلطات الجمركية اليخت، بحسب الصحيفة، ولم يفقد رونالدو هدوءه في أي لحظة وكان طيلة الوقت برفقة صديقته العاطفية جورجينا رودريغيز ووالدته دولوريس ألفيرو.

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