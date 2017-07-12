تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو أظهر رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية “جميل الذيابي” صاحب نظرية “المعدة القطرية”, وهو في حالة سكر شديد خلال جلسة “صفا” في ملهى ليلي في تايلندا.
وأصبح رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية محل سخرية وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنظريته عن “المعدة القطرية”، فبحسبه أن المعدة القطرية لا تعتاد بسرعة على المنتجات التركية لهذا يجب على قطر العودة للبيت الخليجي.
ونشر حساب “بوغانم” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, حسب ما رصدت “وطن”, الفيديو مرفقا إياه بتعليق ” #جميل_الذيابي صاحب مقولة #المعده_القطريه في تايلند وسكران #حده ويطالبون قطر بالعوده لرشدهم #خمه_متجمعه “.
#جميل_الذيابي
صاحب مقولة #المعده_القطريه
في تايلند وسكران #حده
ويطالبون قطر بالعوده لرشدهم#خمه_متجمعه pic.twitter.com/nmHDqizPkV
— بوغانم (@hassanalishaq73) July 12, 2017
كما ونشر “بوغانم” فيديو ثاني لرئيس تحرير عكاظ السعودية يظهره بوضوح وهو داخل “ملهى ليلي”, وإلى جانبه أصدقاءه وهو في حالة عدم “اتزان” كما هو واضح بالفيديو..
#جميل_الذيابي
من رئيس تحرير الى #المعده_القطريه
الى #دردعة_شيفاز
ثم يقول المعده القطريه لا..تتحمل الاكل التركي والايراني
اشرب في #هالشيفاز pic.twitter.com/iSC4x2u8Jf
— بوغانم (@hassanalishaq73) July 12, 2017
بينما شكك البعض بالفيديو والشخص الظاهر فيه اذ علقت المغردة SarahMatarسارة مطر قائلة ” هذا مو الأستاذ جميل الذيابي أخي الكريم. وتايلند لا نستطيع السفر لها بسبب المنع”!!
😂😂😂 هذا مو الأستاذ جميل الذيابي أخي الكريم. وتايلند لا نستطيع السفر لها بسبب المنع.
— SarahMatarسارة مطر (@SarahMatar) July 12, 2017
ورصدت “وطن” العديد من التغريدات التي هاجمت #جميل_الذيابي وجاءت على النحو التالي..
هذا من تأثير حليب الحمير التركي تايلند لنا 25 ممنوع السفر لها
— الدكتور واصف ألم (@wa9ef_alam) July 12, 2017
هل سيتوقفون عن دعم مايسمى بالمعارضين القطريين
هل ستتوقف قنواتهم للاساءه لقطر
هل سيتوقفون عن سوء افعالهم
— بوغانم (@hassanalishaq73) July 12, 2017
بومعده طلع مدمن شيڤاز 😂😂😂 pic.twitter.com/xhaVfAhy5M
— أحَﻣ̲ﺩ̲ ﺂ̲ﻟ̲ڳۆﺂ̲ريے (@qatarmawutni) July 12, 2017
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