تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو أظهر رئيس تحرير صحيفة ” صاحب نظرية “المعدة القطرية”, وهو في حالة سكر شديد خلال جلسة “صفا” في في تايلندا.

 

وأصبح رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية محل سخرية وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنظريته عن “المعدة القطرية”، فبحسبه أن المعدة القطرية لا تعتاد بسرعة على المنتجات التركية لهذا يجب على العودة للبيت الخليجي.

 

ونشر حساب “بوغانم” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “”, حسب ما رصدت “وطن”, الفيديو مرفقا إياه بتعليق ” #جميل_الذيابي صاحب مقولة #المعده_القطريه في وسكران #حده ويطالبون قطر بالعوده لرشدهم #خمه_متجمعه “.

كما ونشر “بوغانم” فيديو ثاني لرئيس تحرير عكاظ السعودية يظهره بوضوح وهو داخل “ملهى ليلي”, وإلى جانبه أصدقاءه وهو في حالة عدم “اتزان” كما هو واضح بالفيديو..

بينما شكك البعض بالفيديو والشخص الظاهر فيه اذ علقت المغردة SarahMatarسارة مطر قائلة ” هذا مو الأستاذ جميل الذيابي أخي الكريم. وتايلند لا نستطيع السفر لها بسبب المنع”!!

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات التي هاجمت #جميل_الذيابي وجاءت على النحو التالي..

 

Also published on Medium.