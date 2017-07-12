تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو أظهر رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية “جميل الذيابي” صاحب نظرية “المعدة القطرية”, وهو في حالة سكر شديد خلال جلسة “صفا” في ملهى ليلي في تايلندا.

وأصبح رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية محل سخرية وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي بنظريته عن “المعدة القطرية”، فبحسبه أن المعدة القطرية لا تعتاد بسرعة على المنتجات التركية لهذا يجب على قطر العودة للبيت الخليجي.

ونشر حساب “بوغانم” الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, حسب ما رصدت “وطن”, الفيديو مرفقا إياه بتعليق ” #جميل_الذيابي صاحب مقولة #المعده_القطريه في تايلند وسكران #حده ويطالبون قطر بالعوده لرشدهم #خمه_متجمعه “.

كما ونشر “بوغانم” فيديو ثاني لرئيس تحرير عكاظ السعودية يظهره بوضوح وهو داخل “ملهى ليلي”, وإلى جانبه أصدقاءه وهو في حالة عدم “اتزان” كما هو واضح بالفيديو..

بينما شكك البعض بالفيديو والشخص الظاهر فيه اذ علقت المغردة SarahMatarسارة مطر قائلة ” هذا مو الأستاذ جميل الذيابي أخي الكريم. وتايلند لا نستطيع السفر لها بسبب المنع”!!

😂😂😂 هذا مو الأستاذ جميل الذيابي أخي الكريم. وتايلند لا نستطيع السفر لها بسبب المنع. — SarahMatarسارة مطر (@SarahMatar) July 12, 2017

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات التي هاجمت #جميل_الذيابي وجاءت على النحو التالي..

هذا من تأثير حليب الحمير التركي تايلند لنا 25 ممنوع السفر لها — الدكتور واصف ألم (@wa9ef_alam) July 12, 2017

هل سيتوقفون عن دعم مايسمى بالمعارضين القطريين

هل ستتوقف قنواتهم للاساءه لقطر

هل سيتوقفون عن سوء افعالهم — بوغانم (@hassanalishaq73) July 12, 2017

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