يواصل ديو الفنانة المصرية آمال ماهر الفنان العراقي ماجد المهندس، والذي يحمل عنوان “اعترف” تحقيق النجاح، تجاوز حاجز الـ10 ملايين مشاهدة، بعد أقل من أسبوعين فقط على طرحه.

الديو تم تصويره على طريقة الفيديو كليب، وهو من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان وتوزيع خالد عز، وإخراج المخرج التركيعمر فاروق سوراك، كما تم تسجيله في استوديو “رومانتيك” بين القاهرة ودبي، وتولى مهمة عمل المكساج والماستر ينغ جاسم محمد.

يُذكر أن الفنانة المصرية آمال ماهر بدأت التحضير لأغنية مصرية، إلى جانب التركيز في ألبومها الجديد.

Also published on Medium.