تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو”, أظهر الرئيس التونسي السابق وهو يتهم حكام علانية باغتصاب إرادة الشعوب العربية التي انتفضت ضد حكامها.

 

وقال المرزوقي في مقابلة صحافية مع قناة الجزيرة ضمن برنامج “الاتجاه العاكس” الذي يقدمه الاعلامي فيصل القاسم, إن العنصر الخارجي تآمر على عبر غرفة عمليات دولية, بالتخطيط مع غرفة العمليات المحلية في لوأد الثورة التي اسقطت زين العابدين بن علي.

 

وأضاف المرزوقي حسب الفيديو الذي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن “المضادة” وقع التخطيط لها من غرفة العمليات في الامارات العربية المتحدة وبأموالها, وبتخطيط من بعض العناصر الفلسطينية المنشقة. في إشارة إلى القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح .

وتابع قائلاً ” استخدموا كل قواهم لغرض الثورات العربية واستغلوا الفراغ القائم هناك”.

 

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