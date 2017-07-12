تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيديو”, أظهر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي وهو يتهم حكام الامارات علانية باغتصاب إرادة الشعوب العربية التي انتفضت ضد حكامها.

وقال المرزوقي في مقابلة صحافية مع قناة الجزيرة ضمن برنامج “الاتجاه العاكس” الذي يقدمه الاعلامي فيصل القاسم, إن العنصر الخارجي تآمر على تونس عبر غرفة عمليات دولية, بالتخطيط مع غرفة العمليات المحلية في تونس لوأد الثورة التي اسقطت زين العابدين بن علي.

وأضاف المرزوقي حسب الفيديو الذي رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, إن الثورات العربية “المضادة” وقع التخطيط لها من غرفة العمليات في الامارات العربية المتحدة وبأموالها, وبتخطيط من بعض العناصر الفلسطينية المنشقة. في إشارة إلى القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي:

حكام #الامارات يغتصبون إرادة الشعوب العربية ويموّلون الإنقلابات والمؤامرات في المنطقة pic.twitter.com/eT3Nuy0dRK — تركي KSA (@11Turki_Ksa) July 11, 2017

وتابع قائلاً ” استخدموا كل قواهم لغرض الثورات العربية واستغلوا الفراغ القائم هناك”.

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