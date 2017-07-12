علّق الاعلامي القطريّ “عبدالله العذبة”، على الفيديو الذي تداوله مغرّدون على “تويتر”، وحيّا فيه ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، أميرَ قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالديه وعموم “آل ثاني”.

وقال “العذبة” : “ثناء الفريق شرطي خلفان دحلان على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يؤكد كذبة “20 سنة” فهو إما كاذب أو منافق”.

عبدالله العذبة:ثناء الفريق شرطي خلفان دحلان على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة #قطر يؤكد كذبة “20 سنة” فهو إما كاذب أو منافق.#حصار_قطر pic.twitter.com/HW32WuugwK — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

كان “خلفان” اتّهم دولة قطر بأنها ترسم مخططات ضد الإمارات منذ 20 سنة، ما أثار استغراب “العذبة”، للتناقض بين ما جاء على لسان “خلفان” في الفيديو -رغم انها مقابلة لم يمضِ عليها أكثر من 3 سنوات، وبين ما يزعمه عن قطر اليوم.

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