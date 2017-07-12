علّق الاعلامي القطريّ “عبدالله العذبة”، على الفيديو الذي تداوله مغرّدون على “”، وحيّا فيه نائب قائد شرطة والمقرب من ولي عهد أبو ظبي، أميرَ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووالديه وعموم “آل ثاني”.

 

وقال “العذبة” : “ثناء الفريق شرطي خلفان دحلان على الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يؤكد كذبة “20 سنة” فهو إما كاذب أو منافق”.

كان “خلفان” اتّهم دولة قطر بأنها ترسم مخططات ضد منذ 20 سنة، ما أثار استغراب “العذبة”، للتناقض بين ما جاء على لسان “خلفان” في الفيديو -رغم انها مقابلة لم يمضِ عليها أكثر من 3 سنوات، وبين ما يزعمه عن قطر اليوم.

 

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