ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانيّة، أنّ العارضة العالمية “ناعومي كامبل”، تواعد “سرّاً”، الملياردير المصري “لويس كاميليري” البالغ من العمر (61 عاماً).

و”كاميليري”، هو الرئيس السابق لشركة “Philip Morris International”، المطلق والأب لثلاثة أولاد، وقد التقت به في سباقات “الفورمولا وان -Formula One”، الرياضة التي يهواها الاثنان معاً.

وتُشير الصحيفة إلى انّ علاقتهما تطورت تدريجياً، إلا أنهما حاولا إبقاء علاقتهما سرية قدر الإمكان، ولم يعلم بها إلا الأصدقاء المقربون.

وتذكر “ميرو” أن “كامبل” أقامت العديد من العلاقات العاطفية مع الكثير من الشخصيات، أبرزهم رجل الأعمال الإيطالي “فلافيو برياتوري”، والملياردير الروسي “فلاديمير دورونين”، وقد استمرت علاقتهما خمسة أعوام قبل أن تنتهي عام 2013، وفي العام 2014، ارتبط اسم نعومي بـِ”مايكل فاسبندر”.

سُشار إلى أنّ ن”اعومي كامبل” لم تتزوج أبداً، رغم أنها عقدت خطوبتها عام 1994 على آدام كلايتون (العازف في فرقة U2 الموسيقية).

أمّا لويس كاميليري ولد في مصر، ويتحدث الانكليزية والإيطالية، والألمانية والفرنسية، طلق زوجته مارجولين عام 2004 وله منها 3 أولاد كما وأنه رجل أعمال ناجح، جنى المليارات بفضل ذكائه ودهائه.

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