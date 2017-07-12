ذكرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، أنّ بريطانيا شهدت أول زواج لمثليي الجنس، وهما شابان مسلمان ارتبطا بعلاقة عاطفية مع بعضهما البعض منذ أكثر من عامين.

وقالت الصحيفة إن الشابين جاهد تشوادري (24 عاما) وشون روجان (19 عاما) احتفلا بزواجهما وهما يرتديان الزي التقليدي البنغلادشيّ للرجال.

وقال الزوجان إنهما تعرفا على بعضهما لأول مرة عندما كان “شوهدري” يبكي بينما يجلس على مقعد في إحدى قرى لندن.

وقال “شوهدري”: “كنت أجلس على المقعد أبكي قبل أن يدنو سيان مني ويسألني ما بك؟ وقال شوهدري ان رفيقه منحه الامل بالأوقات الصعبة ووقف الى جانبه”.

وقال “شوهدري” إن الديانة الإسلامية وكونه مثليا جعلت من حياته قاسية، وصعّبت من كشفه عن ميوله الجنسية علنا وسببت له اضطرابا في كثير من الأحيان، وحاول ان ينكر هذه الميول من تناوله الادوية، وسافر الى السعودية لأداء فريضة الحج وعاد الى بنغلادش حيث مسقط رأسه.

وبالرغم من أن عائلة “شوهدري” لم تحضر حفل الزفاف إلا أنه يؤمن بأن زواجه هو حدث هام بالنسبة للمثليين.

وقال ان زفافه كان محرجا لعائلته ولذلك لم يشاركوا في حفل الزفاف.

وأضاف شوهدري بأن بعض أفراد عائلته ينكرون هويته الجنسية، ويرون علاقته السعيدة مع سيان مرض أو مجرد مرحلة.

وقال شوهدري انه يريد ان يقول لمن يمرون بنفس تجربته بأن “هذا امر عادي ونريد ان نؤكد للعالم كله بأننا مسلمين ومثليي الجنس”.

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