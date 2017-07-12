حذّر السياسي التونسي “محمد الهاشمي الحامدي”، من المكائد التي يدبّرها كلّ من الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعوديّ محمد بن سلمان.

وقال “الحامدي” على حسابه الرسميّ في “تويتر” إنّ “تحالف الشر بين السيسي وبن زايد وبن سلمان أخطر على أمتنا وأسوأ من كل أخطاء قطر”.

وأشار السياسيّ التونسيّ إلى التأثير الذي باتت تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلاً: “دولة صغيرة في مساحتها لكنها اليوم الدولة العربية الأكثر تأثيرا إقليميا ودوليا. أتحدث عن قطر. تركت مصر والسعودية في الخلف…. بعيدا جدا”.

وعن اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقعتها قطر وأمريكا، الثلاثاء في الدّوحة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ريك تيليرسون، الذي يزور المنطقة، قال “الحامدي”: “يبدو أنها ضربة معلم.. أتحدث عن توقيع الاتفاقية القطرية الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب.. يعني أن كل دعاية بن سلمان وبن زايد وmbc طلعت فشوش!!”.

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