حذّر السياسي التونسي “”، من المكائد التي يدبّرها كلّ من الرئيس المصريّ عبد الفتّاح ، وولي عهد ، وولي العهد السعوديّ .

 

وقال “الحامدي” على حسابه الرسميّ في “” إنّ “تحالف الشر بين السيسي وبن زايد وبن سلمان أخطر على أمتنا وأسوأ من كل أخطاء ”.

 

وأشار السياسيّ التونسيّ إلى التأثير الذي باتت تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلاً: “دولة صغيرة في مساحتها لكنها اليوم الدولة العربية الأكثر تأثيرا إقليميا ودوليا. أتحدث عن قطر. تركت والسعودية في الخلف…. بعيدا جدا”.

 

وعن اتفاقية مكافحة الإرهاب التي وقعتها قطر وأمريكا، الثلاثاء في الدّوحة، بحضور وزير الخارجية الأمريكي ريك تيليرسون، الذي يزور المنطقة، قال “الحامدي”: “يبدو أنها ضربة معلم.. أتحدث عن توقيع الاتفاقية القطرية الأمريكية لمكافحة تمويل الإرهاب.. يعني أن كل دعاية بن سلمان وبن زايد وmbc طلعت فشوش!!”.

 

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