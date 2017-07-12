بينما وضعت الإمارات إحدى الدول الاربع التي تُحاصر قطر، شرط قطع العلاقات بين الدوحة وطهران، كأحد المطالب الـ13 التي قدّمتها لإنهاء الحصار، ذكر تقرير لموقع “financialtribune” أنّ إيران قامت بتصدير سلع بقيمة 6.6 مليار دولار إلى الإمارات في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 20 مارس 2017، مسجلة زيادة بنسبة 35٪ مقارنة بالعام السابق.

وشملت السلع الرئيسية المُصدرة خلال هذه الفترة، النفط الخفيف والزيوت المعدنية والقطران والبنزين والشاحنات ومنتجات الحديد والصلب والرصاص والمجوهرات.

وأشار التقرير إلى أنّ الصادرات الإيرانية إلى الإمارات العام الماضي قدرت بأكثر من 7.43 مليار دولار.

وكانت الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير غير نفطية في إيران، بعد الصين، في السنة الأخيرة.

وشهدت الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة اتجاها تصاعديا عاما منذ انخفاضها البالغ 1.72 مليار دولار من 3414 طنا من السلع التي تم شحنها في السنة المالية 2006-7.