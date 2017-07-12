بعدما صورت يوماً واحداً في الفيلم، أعلنت المغنية والممثلة اللبنانية عن انسحابها من فيلم “ثانية واحدة”، للمنتج المصري محمد السبكي، بسبب “انعدام الأخلاق والرقي” في التعامل مع شركة الإنتاج.

وكتبت “هيفاء” توضيحاً على حسابها على تويتر: “للتوضيح: أتراجع عن استكمال تصوير فيلم (ثانية واحدة) بسبب انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من الشركة المنتجة، أعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم استكمالي التصوير، على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل”.

وأكدت مجلة “لها”، أن قرار وهبي يضع المنتج محمد السبكي في ورطة، لأنه باع الفيلم لعدة دول عربية باسمها، على اعتبار كونها البطلة الرئيسية في الفيلم.

وكان خلاف قد نشب بين محمد السبكي وشقيقه أحمد، بعد اتفاق الأخير على ظهور هيفاء كضيفة شرف في فيلم “خير وبركة”، مع نجم “مسرح مصر” علي ربيع، ليقوم محمد بتقديم شكوى في شقيقه لنقابة المهن التمثيلية لـ”إضراره بتعاقده مع هيفاء”.

كانت هيفاء قد استكملت تصوير الفيلم بعد عيد الفطر، وذلك عقب انتهاء تصوير مسلسلها “الحرباية” الذي شارك في السباق الرمضاني لعام 2017، بحسب خبر سابق نشره موقع “في الفن”.

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