أطلقَ الناشط الإماراتي المدعو “”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، “تهديداً” لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لَقِيَ سخريةً من مغرّدي “”.

 

وكتب “المرزوعي” في تغريدته عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغّر: “وعدنا يا تميم بعد …”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يكتب فيها “المزروعي” تغريداتٍ متوعدة قطر.

 

فمنذ بداية الأزمة الحالية، منحت قطر أكثر من مهلة للرضوخ الى ما تُسمى بـ”” الثلاثة عشر التي قدّمتها، وفي كلّ مرة كانت ترفض الدوحة الاستجابة لتلك المطالب، معتبرةً إيّاها تدخلاً في شؤونها الدّاخلية وأنها مطالب غير منطقية، وغيرُ قابلةٍ للتطبيق.

 

وأمام التغريدة الأخيرة لـ”المزروعي”، سخر نشطاء ومغردون منه، مذكرين إيّاه بتلك المُهَلْ التي تجاهلتها قطر.

 

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