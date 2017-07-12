أطلقَ الناشط الإماراتي المدعو “حمد المزروعي”، وهو شخص يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، “تهديداً” لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لَقِيَ سخريةً من مغرّدي “تويتر”.

وكتب “المرزوعي” في تغريدته عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين المصغّر: “وعدنا يا تميم بعد عيد الاضحى …”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يكتب فيها “المزروعي” تغريداتٍ متوعدة قطر.

فمنذ بداية الأزمة الحالية، منحت دول الحصار قطر أكثر من مهلة للرضوخ الى ما تُسمى بـ”قائمة المطالب” الثلاثة عشر التي قدّمتها، وفي كلّ مرة كانت ترفض الدوحة الاستجابة لتلك المطالب، معتبرةً إيّاها تدخلاً في شؤونها الدّاخلية وأنها مطالب غير منطقية، وغيرُ قابلةٍ للتطبيق.

وأمام التغريدة الأخيرة لـ”المزروعي”، سخر نشطاء ومغردون منه، مذكرين إيّاه بتلك المُهَلْ التي تجاهلتها قطر.

مهلة ال ١٠ أيام، تلتها ٤٨ ساعة، تلاها تمديد المهلة، ثم #ساعات_ياقطر، وفي النهاية تقول عيد الأضحى؟ 😂 نتقابل في كأس العالم ونشوف الوعد 😂 — Hosam yahia (@HosamYahiaAJ) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

اقول ارقد والله ما تعملو شي خرفان — S K 353K (@SildrlaK) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

ههههههههههاي انتو ليحن تهددون واخر شي خرطي ؟ ليحن حارقين قلوبكم ومحترين وتفكرون فينا واحنا مستانسين وعايشين اجواء وطنيه 🤣🇶🇦 — dana al’obaidly🇶🇦 (@DeeAlobaidly) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

كل يوم تهديد جديد قبل ايام وستركع وبعدها اسبوع وتموتون جوع وعقبها ٣ اسابيع وسلمان الحزم والحين بعد عيد الاضحى وعقب بتقولون الوعد يوم القيامه — فيصل بن خالد العتيبي (@fbkalotaibi1) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

زين ذكرتنا بليز قبل لليله العيد مره للتذكير — muna (@muunnaa11) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

كم مر على نهاية المهلة حتى الآن؟

نحن لم نشاهد سوى تسريب الوثائق،

أبشر بطول سلامة يا مربع. pic.twitter.com/5QjdY0nxX4 — Bechir BEDIH (@ouldbedih) ١٢ يوليو، ٢٠١٧

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