أثار هاشتاج تداوله ناشطون قطريون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سخرية كبيرة من تغريدة أطلقها مغرد إماراتي مقرب من أبناء زايد دعا فيها أهل قطر إلى أن يفوقوا مما أسماه “السبات” والتنويم المغناطيسي الذي تفرضه الدولة عليهم !. كما زعم

وقال سيف الظاهري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, :” فوقوا يا أهل قطر من السبات والتنويم المغناطيسي، كل يوم يأتي سيكون اسوء من قبله، تدخل الحكماء ضرورة ملحة #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض #قطر “.

فوقوا يا أهل قطر من السبات والتنويم المغناطيسي، كل يوم يأتي سيكون اسوء من قبله، تدخل الحكماء ضرورة ملحة #انتهاكات_قطر_لاتفاق_الرياض #قطر — د. سيف الظاهري (@saif_dhaheri) July 10, 2017

لتتحول تلك المغريدة إلى هاشتاج أثار سخرية واسعة من درجة إسفاف المغردين الاماراتيين بدأه الاعلامي القطري عبد الله العذبة بتغريدة عاجلة “عاجل: #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا “.

وأضاف العذبة في تغريدة ثانية قائلاً ” أرجو من دول #حصار_قطر عدم إزعاج أهل قطر.. أغلقتم علينا الباب البري الوحيد مع العالم فدعونا ننام بسلام يا إخوان #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا “.

أرجو من دول #حصار_قطر عدم إزعاج أهل قطر.

أغلقتم علينا الباب البري الوحيد مع العالم فدعونا ننام بسلام يا إخوان😴#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا pic.twitter.com/UwSrlouAcp — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) July 11, 2017

وانبرى القطريون في التغريد ساخرين- وفق ما رصدت وطن- على “تويتر”, فقال فطحل السياسي مغردا ” إن كانت قطر تنوم شعبها مغناطيسيًا، فبعض الدول أماتت شعبها دماغيًا التنويم المغناطيسي (علاج) الموت الدماغي (داء) “.

إن كانت قطر تنوم شعبها مغناطيسيًا، فبعض الدول أماتت شعبها دماغيًا

التنويم المغناطيسي (علاج)

الموت الدماغي (داء)#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا — فِطَحْلُ السياسي🇰🇼 (@al_f67al) July 11, 2017

بينما سخر حساب “بوعجب” مرفقا صورة مع الهاشتاج جاء فيها..

فيما رد عبدالله الوذين قائلاً ” التنويم المغناطيسي الذي تمارسه #قطر طال وزير خارجية أمريكا و رئيس شركة توتال فقاموا بتوقيع اتفاقيتين جديدتين “. !!

التنويم المغناطيسي الذي تمارسه #قطر طال وزير خارجية أمريكا و رئيس شركة توتال فقاموا بتوقيع اتفاقيتين جديدتين#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا pic.twitter.com/VYRowgQdv2 — عبدالله الوذين (@abqatar) July 11, 2017

وقال أ. د. محمد السليطي‏ ” معلقا على الهاشتاج ” صحيح ، عندنا برج في الكورنيش يضيء بطريقة معينة ومدروسة في علم التنويم المغناطيسي “.

#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا

صحيح ، عندنا برج في الكورنيش يضيء بطريقة معينة ومدروسة في علم التنويم المغناطيسي — أ. د. محمد السليطي (@MBK_QAT) July 11, 2017

وكان تعليق المغرد “المشير ركن طيار‏” مختلفا عن سابقيه إذ تساءل قائلاً ” لماذا القطري ولاءه لحكومته وانتوا ولاء شعبوكم ليس لكم وهددتوه ومنعتوه من التعاطف مع قطر دليل وعي شعوبكم وغباءكم “.

#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا

لماذا القطري ولاءه لحكومته وانتوا ولاء شعبوكم ليس لكم وهددتوه ومنعتوه من التعاطف مع قطر دليل وعي شعوبكم وغباءكم — المشير ركن طيار (@alademQtr) July 11, 2017

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات جاءت على النحو التالي..

انا اشوف كل ما اصحى من فراشي

المخدة لاصقة في راسي

ترى جسمنا في مغناطيس

عيب عليكم يا قطر #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا — Nasser khan (@nasser19999) July 11, 2017

بعد تقليعات المعدة والبقر والجن وغيرها:#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا !

ناموا !

ناموا!

ناموا!

من أنتم؟!😆 pic.twitter.com/lhF1Lax4vP — ابتسام آل سعد🖊 (@Ebtesam777) July 11, 2017

# صحيح لانهم شافوا الأمن والأمان والأخاء في العيش وحرية الرأي .. هكذا قطر تمغنطس موطنيها حباً في تميم المجد… #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا — 'abu nabras (@Obaid84450871) July 11, 2017

لم تجدو دليل بكذبكم لأدانة قطر فاتجهتو للمعده وبعدها البقر وحليب الحمير والجن افلستم واصبحتوا اضحوكه لشعوبكم#قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا — اللورد #تميم المجد (@Kh5321) July 11, 2017

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