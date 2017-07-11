أثار تداوله ناشطون قطريون على موقع التواصل الاجتماعي “” سخرية كبيرة من تغريدة أطلقها مغرد إماراتي مقرب من أبناء زايد دعا فيها أهل إلى أن يفوقوا مما أسماه “السبات” والتنويم المغناطيسي الذي تفرضه الدولة عليهم !. كما زعم

 

وقال سيف الظاهري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, :” فوقوا يا أهل قطر من السبات والتنويم المغناطيسي، كل يوم يأتي سيكون اسوء من قبله، تدخل الحكماء ضرورة ملحة #انتهاكات_قطر_لاتفاق_ #قطر “.

لتتحول تلك المغريدة إلى هاشتاج أثار سخرية واسعة من درجة إسفاف المغردين الاماراتيين بدأه الاعلامي القطري بتغريدة عاجلة “عاجل: “.

وأضاف العذبة في تغريدة ثانية قائلاً ” أرجو من دول #حصار_قطر عدم إزعاج أهل قطر.. أغلقتم علينا الباب البري الوحيد مع العالم فدعونا ننام بسلام يا إخوان #قطر_تنوم_مواطنيها_مغناطيسيا “.

وانبرى القطريون في التغريد ساخرين- وفق ما رصدت وطن- على “تويتر”, فقال فطحل السياسي مغردا ” إن كانت قطر تنوم شعبها مغناطيسيًا، فبعض الدول أماتت شعبها دماغيًا التنويم المغناطيسي (علاج) الموت الدماغي (داء) “.

بينما سخر حساب “بوعجب” مرفقا صورة مع الهاشتاج جاء فيها..

فيما رد عبدالله الوذين قائلاً ” التنويم المغناطيسي الذي تمارسه #قطر طال وزير خارجية و رئيس شركة توتال فقاموا بتوقيع اتفاقيتين جديدتين “. !!

وقال أ. د. محمد السليطي‏ ” معلقا على الهاشتاج ” صحيح ، عندنا برج في الكورنيش يضيء بطريقة معينة ومدروسة في علم التنويم المغناطيسي “.

وكان تعليق المغرد “المشير ركن طيار‏” مختلفا عن سابقيه إذ تساءل قائلاً ” لماذا القطري ولاءه لحكومته وانتوا ولاء شعبوكم ليس لكم وهددتوه ومنعتوه من التعاطف مع قطر دليل وعي شعوبكم وغباءكم “.

ورصدت “وطن” العديد من التغريدات جاءت على النحو التالي..

 

 

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