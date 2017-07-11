شكّكت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، بصحة الأنباء التي تحدثت الثلاثاء عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم “داعش”.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث من البنتاغون قوله، إنه “ليس هناك معلومات تؤكد نبأ مقتل البغدادي”، بحسب ما ذكر موقع “سكاي نيوز” البريطانية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق اليوم، أن لديه “معلومات مؤكدة” تفيد بمقتل زعيم التنظيم.

وكان الجيش الروسي أعلن، في 16 يونيو/حزيران الماضي، أنه قتل البغدادي على الأرجح في سوريا، بغارة شنَّتها طائراته على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب من الرقة بشمالي البلاد، في 28 أيار/مايو. ولكنه أشار لاحقاً إلى أنه يواصل التحقق من مقتله، الذي لم يؤكده مصدر ثانٍ.

ومنذ العام 2014، سرت شائعات ومعلومات كثيرة عن مقتل البغدادي، دون أن يتم تأكيدها.

وكان الظهور العلني الوحيد للبغدادي، في يوليو/تموز 2014، لدى تأديته الصلاة في جامع النوري الكبير بغربي الموصل، حيث أعلن إقامة “الخلافة” في مناطق واسعة من العراق وسوريا.

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