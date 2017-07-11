احتلّت السويد المرتبة الأولى في تصنيف “US News and World Report” العالمي، لقائمة الدول الأفضل للمُهاجرين، تلتها كندا في المرتبة الثانية، وجاءت سويسراً ثالثاً.

وشمل استطلاع آراء 21 ألف شخص من شتى أرجاء العالم حول الأوضاع في 80 بلدا في 2017، بحسب التصنيف، وهذا ترتيب الدول الـ10 الأفضل للمهاجرين:

1-السويد

2-كندا

3-سويسرا

4-أستراليا

5-ألمانيا

6-النرويج

7-الولايات المتحدة

8-النمسا

9-فنلندا

10-الدنمارك

إقليميا، جاءت الإمارات في المرتبة الـ15، تبعتها قطر (23)، إسرائيل (28)، عمان (30)، السعودية (33)، البحرين (37)، تركيا (42)، لبنان (53)، المغرب (54)، الأردن (58)، مصر (64)، الجزائر (67)، وأخيرا إيران في المرتبة الـ69.

وتذيلت القائمة حسب الترتيب دول وسريلانكا والهند وبيرو وبورما وباكستان وغانا وتنزانيا وتونس وغواتيمالا وكينيا.

الأكثر استقبالا

واستنادا إلى احصائيات وأرقام أصدرتها الأمم المتحدة في 2015، فإن الدول الأفضل للمهاجرين ليست بالضرورة الأكثر استقبالا لهم، إذ ظلت الولايات المتحدة متصدرة في هذا الصدد. هذه قائمة بالدول الأكثر استقبالا للمهاجرين:

1-الولايات المتحدة

2-ألمانيا

3-روسيا

4-السعودية

5-المملكة المتحدة

6-الإمارات

7-كندا

8-فرنسا

9-أستراليا

10-إسبانيا

أما بالنسبة للدول الـ10 الأكثر تصديرا للمهاجرين، فاحتلت الهند وفق احصائيات البنك الدولي لعام 2015، المرتبة الأولى، تبعتها المكسيك ثم روسيا والصين وبنغلاديش وباكستان وأوكرانيا والفلبين وسورية والمملكة المتحدة.

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