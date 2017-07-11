“خاص- وطن”- أثار الاعلامي والكاتب الخليجي المقرب من أبناء زايد, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما حرض على رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.

 

الكاتب الخليجي وفي تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن” ضرب مثال على اغتيال سليم خان يندرباييف وهو شيشاني معارض لروسيا قتلته المخابرات الروسية بتفجير سيارته في .. متسائلاً ” هل تعجز المخابرات المصرية لتكرار الامر مع القرضاوي “؟!!!

تغريدة نجيب أثارت جدلاً واسعاً وكشفت الجهات التي تقف وراء الارهاب في الوقت الذي تتهم فيه دول الحصار, بدعم الارهاب في الوطن العربي وهي التهم التي نفتها الدوحة مرارا وتكررا..

 

وما أن أطلق نجيب تغريدته المثيرة للجدل حتى انهالت عليه التعليقات التي رصدتها وطن على تويتر, فرد عليه محمد المسحل قائلاً له ” هذا كلام هيستيري مرفوض وانا اخوك؟! مهما كان! ديننا وولاة أمرنا يحرصون على عصمة الدماء، ويظل هناك قوانين ومحاكم تعيد الحقوق لكل المتضررين “.

بينما رد عليه المغرد ” IBRAHIM AL KHALIL”, قائلاً ” ليست هيستريا إنما هو إجرام يجري في عروقه هو ومن لف لفه .. قاتلهم الله أنى يؤفكون .. تكرم أن يكون مثل هذا المجرم أخ لك يالمسحل يا ابن الكرام “.

وتواصلت ردود الافعال على التغريدة المثيرة للناشط الاماراتي” 3z.ya.qatar” قائلاً ” يابن الحلال والله الدي لا اله الا هو ان حنا على يقين ان الشعب السعودي ما يفجر في الخصومة واكثر المعرفات وهميه يديرها الدحلانيين بصور سعودية “.

وأدرجت دول الحصار الشيخ يوسف القرضاوي على قائمة الارهاب الخليجية على اعتباره ملهم الشباب للأفكار المتشددة والأب الروحي لجماعة الاخوان المسلمين الذي حظرتها “السعودية والامارات ومصر”, وألصقت له العديد من التهم على رأسها تمويل وتشجيع ما أسموه “الارهاب” لتبرير اعتقاله او تصفيته.

 

وتستضيف قطر الشيخ القرضاوي الذي كان مرحبا به في وأبوظبي وكذلك قبل الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح على سابقه الرئيس المعزول محمد مرسي إذا أدرجته القاهرة على قوائم الارهاب وشيطنته أمام السعودية وأبوظبي على اعتباره “الاب الروحي” لجماعة الاخوان المسلمين.

 

 

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