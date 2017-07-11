“خاص- وطن”- أثار الاعلامي والكاتب الخليجي محمد نجيب المقرب من أبناء زايد, جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي, عندما حرض على قتل رئيس اتحاد علماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي.

الكاتب الخليجي وفي تغريدة على “تويتر” رصدتها “وطن” ضرب مثال على اغتيال سليم خان يندرباييف وهو شيشاني معارض لروسيا قتلته المخابرات الروسية بتفجير سيارته في الدوحة.. متسائلاً ” هل تعجز المخابرات المصرية لتكرار الامر مع القرضاوي “؟!!!

سليم خان يندرباييف

شيشاني معارض لروسيا

قتلته المخابرات الروسية بتفجير سيارته في الدوحه

هل تعجز المخابرات المصرية لتكرار الامر مع القرضاوي؟ — محمد نجيب (@mohammednajeeb5) July 7, 2017

تغريدة نجيب أثارت جدلاً واسعاً وكشفت الجهات التي تقف وراء الارهاب في الوقت الذي تتهم فيه دول الحصار, قطر بدعم الارهاب في الوطن العربي وهي التهم التي نفتها الدوحة مرارا وتكررا..

وما أن أطلق نجيب تغريدته المثيرة للجدل حتى انهالت عليه التعليقات التي رصدتها وطن على تويتر, فرد عليه محمد المسحل قائلاً له ” هذا كلام هيستيري مرفوض وانا اخوك؟! مهما كان! ديننا وولاة أمرنا يحرصون على عصمة الدماء، ويظل هناك قوانين ومحاكم تعيد الحقوق لكل المتضررين “.

هذا كلام هيستيري مرفوض وانا اخوك؟! مهما كان! ديننا وولاة أمرنا يحرصون على عصمة الدماء، ويظل هناك قوانين ومحاكم تعيد الحقوق لكل المتضررين🇸🇦 — محمد المسحل Mohammed (@Almisehal) July 7, 2017

بينما رد عليه المغرد ” IBRAHIM AL KHALIL”, قائلاً ” ليست هيستريا إنما هو إجرام يجري في عروقه هو ومن لف لفه .. قاتلهم الله أنى يؤفكون .. تكرم أن يكون مثل هذا المجرم أخ لك يالمسحل يا ابن الكرام “.

ليست هيستريا إنما هو إجرام يجري في عروقه هو ومن لف لفه .. قاتلهم الله أنى يؤفكون .. تكرم أن يكون مثل هذا المجرم أخ لك يالمسحل يا ابن الكرام. — IBRAHIM AL KHALIL (@IbrahimKhaliiil) July 9, 2017

وتواصلت ردود الافعال على التغريدة المثيرة للناشط الاماراتي” 3z.ya.qatar” قائلاً ” يابن الحلال والله الدي لا اله الا هو ان حنا على يقين ان الشعب السعودي ما يفجر في الخصومة واكثر المعرفات وهميه يديرها الدحلانيين بصور سعودية “.

يابن الحلال والله الدي لا اله الا هو ان حنا على يقين ان الشعب السعودي مايفجر في الخصومه واكثر المعرفات وهميه يديرها الدحلانيين بصور سعوديه — 3z.ya.qatar (@3z_ya) July 7, 2017

يجب العدل فالخصومه يا اخ محمد مهما بلغت الشحناء مع حكومة قطر فهم ليسوا اعداء لانحرض ع قتل مسلم ونسأل الله أن يردهم لنا ويردنا لهم على خير — متمرد (@sa3d700) July 7, 2017

وأن فعلوا ذلك فلا ندعوا للتفخيخ وسفك الدم وألا مالفرق بيننا وبين الجماعات المنحرفه كداعش وغيرها ، حكام الخليج حفظهم الله ليسوا هكذا — متمرد (@sa3d700) July 7, 2017

وأدرجت دول الحصار الشيخ يوسف القرضاوي على قائمة الارهاب الخليجية على اعتباره ملهم الشباب للأفكار المتشددة والأب الروحي لجماعة الاخوان المسلمين الذي حظرتها “السعودية والامارات ومصر”, وألصقت له العديد من التهم على رأسها تمويل وتشجيع ما أسموه “الارهاب” لتبرير اعتقاله او تصفيته.

وتستضيف قطر الشيخ القرضاوي الذي كان مرحبا به في الرياض وأبوظبي وكذلك القاهرة قبل الانقلاب الذي نفذه عبد الفتاح السيسي على سابقه الرئيس المعزول محمد مرسي إذا أدرجته القاهرة على قوائم الارهاب وشيطنته أمام السعودية وأبوظبي على اعتباره “الاب الروحي” لجماعة الاخوان المسلمين.

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