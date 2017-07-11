(وطن – خاص) هاجم الأمير عبدالعزيز بن فهد وهو نجل الملك الأسبق فهد بن عبد العزيز الداعية الإسلامي حبيب الجفري عبر تغريدة في حسابه على الموقع الإجتماعي تويتر تابعتها “وطن”. وكانت التغريدة تعليقا على تغريدة كتهبا سليمان الخراشي تقول: “لا زال الصوفي يسرح ويمرح في (أبوظبي) ! واجب أهل السنة في الإمارات وحضرموت تحذير الولاة والناس من بدعه”.

ورد الأمير السعودي قائلا: “هذا الجفري, صاحب بدع وهذا وأمثاله الذين يطعنون في العقيده, الواجب دفع شرهم بكل وسيله, فهم فاقوا المنافقين بضلالهم إلامن تاب وأناب, كفاناالله شرهم”

هذا الجفري,صاحب بدع وهذاوأمثاله الذين يطعنون في العقيده,الواجب دفع شرهم بكل وسيله,فهم فاقوا المنافقين بضلالهم إلامن تاب وأناب,كفاناالله شرهم https://t.co/oawLXH1BeG — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 11, 2017

ويظهر عبدالعزيز بن فهد تحفظاً أمام حملة الشتائم التي تشن ضد قطر من قبل مغردين سعوديين. فقد عنف في تغريدة اخرى أحد المغردين الذي استعان بآية من القرآن الكريم لوصف أمير قطر قائلا له: “يقول يومئذ؟ أي القيامه,هل أوحي اليك أنه حمد؟هل إتخذت عندالرحمن عهدا؟ هل تعلم خاتمته؟ لو ذكرت ألآيه بدون إسم, تذكير, هو أخطأ علينا والشيوخ أبخص مادخلك”

يقول يومئذ؟أي القيامه,هل أوحي اليك أنه حمد؟هل إتخذت عندالرحمن عهدا؟هل تعلم خاتمته؟لوذكرت ألآيه بدون إسم,تذكير,هوأخطأعليناوالشيوخ أبخص مادخلك https://t.co/K6dZR1y01J — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 11, 2017

وسارع المغرد إلى الغاء تغريدته التي أشار إليها الأمير السعودي.

وعلى عكس معظم آراء آل سعود في الإمارات يبدو عبدالعزيز بن فهد مشككا بمواقفها فقد أعاد تغريدة لمقطع فيديو يتحدث عن دور الإمارات في اليمن وكيف أنها تتدخل عسكريا من أجل سيطرتها على موانيء باب المندب وعدن اذ طالب المسؤولين بالبحث عن حقيقة الأمر.

شهوة حولت الإمارات من دولة مسالمة تجارية..إلى دولة تتدخل عسكريا،"اشتهاء الموانيء" قصة سعي الإمارات الحثيث للسيطرة على موانيء باب المندب وعدن pic.twitter.com/27wQpjALAk — ميدان | Midan (@ajmidan) July 10, 2017

لاأعلم صحة هذا من عدمه,ولكن يستحق البحث من المسؤولين, https://t.co/PghJCX44co — عبدالعزيز بن فهد (@afaaa73) July 11, 2017

واشتهر الأمير السعودي بسبب قربه من ابيه الملك الراحل وبسبب ثروته التي تقدر بالمليارات حيث ينفق ببذخ حسب تقارير لصحف غربية إلا أنه في الفترة الأخيرة اصبح أكثر تديناً.

وتشهد العائلة السعودية خلافات بين أبنائها منذ ترقية محمد بن سلمان إلى منصب ولي العهد وعزل محمد بن نايف.

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