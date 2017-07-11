أعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الثلاثاء، عن وصول الدفعة الخامسة من القوات التركية إلى البلاد.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بالوزارة، عبر بيان نشرته عبر حسابها على «تويتر»: «انضمت دفعة تعزيزية إلى القوات التركية الموجودة في قاعدة طارق بن زياد الآلية في الدوحة، وبدأت مهامها التدريبية في إطار التعاون العسكري المشترك بين دولة قطر والجمهورية التركية الشقيقة».

وأضافت المديرية أنّ «هذا التعاون الدفاعي بين الدوحة وأنقرة يأتي ضمن النظرة الدفاعية المشتركة لدعم جهود مكافحة الإرهاب والتطرف وحفظ الأمن و الاستقرار في المنطقة».

ولم يذكر البيان قوام الدفعة الجديدة من القوات التركية التي وصلت إلى الدوحة، ولا العدد الإجمالي الحالي لتلك القوات، وسط تعتيم من جانب أنقرة على نشر مثل هذه الأخبار، حرصاً على عدم تدهور علاقاتها بشكل أكبر مع الدول الخليجية المشاركة في حصار قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين.

يذكر أن قطر كانت وقعت مع تركيا عام 2014 اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في الدوحة.

وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في يونيو/حزيران الجاري، بالتزامن مع اندلاع الأزمة الخليجية، وعلى أساسها أرسلت أنقرة عدة دفعات من القوات التركية إلى قطر، كان أخرها اليوم.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ«دعم الإرهاب»، وهو ما نفته الدوحة.

وفي 22 يونيو/حزيران الجاري، قدمت الدول الأربع، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة التركية على أراضيها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

واعتبرت الدوحة المطالب «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

ويعتبر خبراء ومحللون سياسيون أن مسارعة تركيا بتقديم الدعم العسكري لقطر في أعقاب اندلاع الأزمة الخليجية حال دون غزو محتمل لقطر أو الإطاحة بأميرها من قبل دول الحصار.

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