في مشهدٍ بطولي، قفز شابٌ صينيّ بسرعة لإنقاذ حياة سيدة صماء تعبر خط سكة حديد، ودفعها بعيدا عن القطار، لكنه لم يكن سريعا بما يكفي، إذ فقد ساقه اليمنى.

وذكرت تقارير صحفية أن الشاب “شو تشيان” البالغ من العمر (29 عاماً) كان يقود قطارا على مشارف تشنغدو عندما لمح امرأة مسنة تعبر القضبان وسرعان ما سحب فرامل الطوارئ، لكن بدلا من الابتعاد عن الطريق تجمدت السيدة في مكانها.

تم نقل شو إلى المستشفى، واضطر الأطباء إلى بتر ساقه من الركبة، وقال إنه يفخر بما فعله لأنه أنقذ حياة شخص حتى وإن فقد ساقه، مضيفا إنه لو عاد به الزمن مرة أخرى سيكرر ما فعله.

وأفادت وسائل الإعلام أن السيدة قامت بزيارة شو في المستشفى، وانحنت أمام سريره لإظهار مدى امتنانها لإنقاذ حياتها.

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