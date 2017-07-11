استعرضت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، حياة التّرف التي يعيشها أبناء الأثرياء في المملكة العربيّة السّعوديّة.

ونشرت الصحيفة مجموعةً من الصّور لأبناء أثرياء المملكة، أظهرت جانباً من “الحياة السريّة” لهم، حيث يشارك هؤلاء صورهم عبر حساباتهم على “انستغرام”.

وبيّنت الصور اهتمامات أبناء الأثرياء السعوديين، ما بين امتلاك النمور وأشبال الأسود وقرود الشامبانزي، والسيارات والطائرات الخاصة الفاخرة، بالإضافة لاستعراضهم اسلحتهم الشخصية.

لكنّ ما لفت “ديلي ميل” هو صورة لفتاة سعوديّة، داخل سيارتها الفخمة، إذ اعتبرت الصحيفة انه من النّادر جداً مشاهدة امرأة تقود سيارة في المملكة؛ نظراً للمنع الذي تفرضه السلطات هناك على النساء.

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