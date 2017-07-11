يتسابق سفراء الامارات إلى تشويه قطر وإطلاق التصريحات المشبوهة لإرضاء وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد, إذ خرج سفير الامارات في الهند، أحمد عبد الرحمن البنا، قائلاً ” ان الإجراءات التي استهدفت قطر في الآونة الأخيرة، هدفها ثني الدوحة عن “الأعمال التخريبية”. !

وأضاف البنا في تصريحات نقلتها صحيفة “البيان” الإماراتية التي تشيطن قطر على مدار الساعة في تقاريرها الخبيثة بناءً على تعليمات عليا، أن الإجراءات الأخيرة هدفها ثني قطر عن “نشر وترويج فكر التطرف والإرهاب”. حسب زعمه.

وشدد الدبلوماسي الإماراتي على أن الشعب القطري لا علاقة له بما يقوم به النظام القطري الحاكم من ممارسات وأفعال.

وأكد البنا أن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد فشل كافة المحاولات المبذولة من أجل إثناء قطر عن دعم وإيواء الإرهابيين، حول التدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج والدول العربية الأخرى، وإصرار الدوحة على دعم وتمويل الجماعات المتطرفة، وتجنيس مواطني الدول الأخرى وحمايتهم.

وتحاول الإمارات التي يقودها أبناء زايد إلى إلصاق تهمة الارهاب بـ”قطر” في محاولة لدفع العالم اجمع إلى محاصرتها لكنها فشلت في محاولاتها تلك, ليواصل السفير الاماراتي لدى الهند تبليه على قطر قائلاً ” إن الدوحة مصرة على نشر وترويج فكر التطرف والإرهاب، ودعم القاعدة والإخوان، وتسخير آلياتها الإعلامية لهذا الغرض “.

وأوضح السفير الإماراتي أن أمام قطر فرصة لدعم خيار الحكمة والعقل وانتهاج سياسة واضحة، بدلاً من التخبط الحالي والتدخل في شؤون الغير وإيواء الإرهاب.

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