ألقت الشرطة التايلاندية القبضَ على سائحٍ ألمانيّ متّهم بقتل صديقته والعثور على جثتها في إحدى الغابات بعد أسبوعٍ من فقدها.

وقيل إن سبب قيام السّائح الألمانيّ (نيكو بابكي – Nico Papke)، بقتل صديقته (بيتشا نامبادونج – Pica Nampadung) التي تعمل في مجال التدليك والمساج، هو “غيرته الجنسيّة عليها”.بحسب “ديلي ميل” البريطانية

وقالت الصحيفة إنه عندما اقتحمت الشرطة غرفة السائح “بابكي” في أحد الفنادق، قام بإيذاء رقبته بقطعة حادة، ليُنقلَ على إثرها الى مستشفى وقد وُصِفَت حالته بالمستقرة.

وذكرت الشرطة التايلانديّة انها عثرت على جثة الشابة (35 عاماً)، وبدا عليها طعنة في صدرها وعنقها، وملفوفةً في سجادة، ومثبتة بشريط لاصق.

وكانت الشرطة تعتقد فى البداية ان السائح الالماني قد هرب من البلاد.

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