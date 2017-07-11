كشف حساب “العهد الجديد”, الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, معلومات عن المجاميع الإلكترونية في السعودية والتي يشرف عليها سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامي.

وقال حساب “العهد الجديد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”, على تويتر, إن القحطاني أقدم على تعيين “2000” موظفا جديدا ضمن المجاميع الإلكترونية في ظل الأزمة الخليجية الراهنة, مشيراً إلى أن هذه الفرق يرأسهم “10” متخصصين يتسلمون 100 ألف.

في الأزمة الخليجية تم تعيين 2000 موظف جديد ضمن المجاميع الإلكترونية التي يشرف عليها القحطاني، ويرأس هذه الفرق 10 متخصصين يتسلمون 100 ألف — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 11, 2017

وأوضح الحساب السعودي أن مهمة هذه المجاميع متابعة المغردين غير المتفاعلين مع الأزمة الخليجية (ضمن الإتجاه السعودي) بمعنى أن الصمت قد لا يعفي من المسائلة والمتابعة.!

مهمة هذه المجاميع متابعة المغردين غير المتفاعلين مع الأزمة الخليجية (ضمن الإتجاه السعودي) بمعنى أن الصمت قد لا يعفي من المسائلة والمتابعة — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 11, 2017

وأضاف ” المضحك في الأمر أن الاستدعاءات التي حصلت والتي شملت600مغرد كانت مرتين، الأولى في المباحث والثانية في الديوان، والتعهد كان على تأييد المقاطعة “.!!

المضحك في الأمر أن الاستدعاءات التي حصلت والتي شملت600مغرد كانت مرتين، الأولى في المباحث والثانية في الديوان، والتعهد كان على تأييد المقاطعة — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 11, 2017

وأشار إلى أن المسؤولين السعوديين في الأمن طالبوا من المغردين التعهد بالتغريد وتأييد موقف المملكة من مقاطعة قطر وعدم كتابة كلمة “حصار” مطلقا كما ويتعهدون بعدم انتقاد سياسات المملكة الخارجية.

يتعهد المغردون بالتغريد وتأييد موقف المملكة من مقاطعة قطر وعدم كتابة كلمة "حصار" مطلقا كما ويتعهدون بعدم انتقاد سياسات المملكة الخارجية. — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 11, 2017

Also published on Medium.