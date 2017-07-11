كشف حساب “العهد الجديد”, الشهير على موقع التواصل الاجتماعي “”, معلومات عن المجاميع الإلكترونية في والتي يشرف عليها المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامي.

 

وقال حساب “العهد الجديد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”, على تويتر, إن القحطاني أقدم على تعيين “2000” موظفا جديدا ضمن المجاميع الإلكترونية في ظل الأزمة الخليجية الراهنة, مشيراً إلى أن هذه الفرق يرأسهم “10” متخصصين يتسلمون 100 ألف.

وأوضح الحساب السعودي أن مهمة هذه المجاميع متابعة المغردين غير المتفاعلين مع الأزمة الخليجية (ضمن الإتجاه السعودي) بمعنى أن الصمت قد لا يعفي من المسائلة والمتابعة.!

وأضاف ” المضحك في الأمر أن الاستدعاءات التي حصلت والتي شملت600مغرد كانت مرتين، الأولى في المباحث والثانية في الديوان، والتعهد كان على تأييد المقاطعة “.!!

وأشار إلى أن المسؤولين السعوديين في الأمن طالبوا من المغردين التعهد بالتغريد وتأييد موقف المملكة من مقاطعة وعدم كتابة كلمة “” مطلقا كما ويتعهدون بعدم انتقاد سياسات المملكة الخارجية.

 

 

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