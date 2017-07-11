نقل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سلطان عُمان قابوس بن سعيد.

وتناولت الرسالة -التي تسلمها أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء العماني الممثل الخاص لسلطان عمان- العلاقات بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.بحسب “الجزيرة”

وكانت سلطنة عمان أوفدت وزير الدولة للشؤون الخارجية يوسف بن علوي عبد الله إلى الكويت التي تقود وساطة في الأزمة الخليجية، مرتين منذ اندلاعها في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

وأكد الوزير العُماني في وقت سابق رؤية ‫بلاده أهمية دعم جهود أمير دولة ‫الكويت الشيخ ‫صباح الأحمد الصباح، ومساعيه الحميدة لاحتواء الأزمة الخليجية الراهنة.

وأضاف أن ‫سلطنة عمان لديها الثقة بأن الأشقاء في ‫مجلس التعاون لديهم الرغبة في تجاوز هذه الأزمة وتفعيل منظومة مجلس التعاون، بما يحقق الأهداف ويخدم المصالح المشتركة ويحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.

وفجّر الأزمة الخليجية اتهام دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطر بتمويل الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة التي تدعو إلى الحوار.

يشار إلى أن المنطقة تشهد تحركات دبلوماسية استقبلت خلالها الكويت وزراء ألمانيا وبريطانيا وأخيرا الولايات المتحدة، حيث شدد الوزراء على أهمية حل الأزمة الخليجية بالحوار.

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