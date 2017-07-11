كشف الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي,. تفاصيل جديدة قال إنها “خاصة ووصلته من مصدر جيد”, حول الهجوم الذي تعرض له إقليم السوداني مؤخراً من قبل متمردين مدعومين من وحفتر وجنوب .

 

واللافت حسب المسعري وفي تغريدة رصدتها “وطن” على , فإن ما تعرضت له السودان “خيانة عربية”, إذ كشفت المصادر أن الهجوم تم من محورين من قبل من اسماهم عصابات “ وحفتر” وبإيعاز من والامارات لاحتلال وبتغطية من الأقمار الصناعية الأمريكية”.

ولفت المسعري إلى أن القوات السودانية كانت متنبهة فأفشلت الهجوم, مشيراً كذلك إلى أن نهم كسبوا معدات عسكرية, قائلاً ” إن الجيش المصري يتكتم على الفضيحة هو وعملاءه بالخليج”, حسب قوله.

 

وكانت الخرطوم قد وجهت أصابع الاتهام رسمياً إلى القاهرة وقوات حفتر بدعم المتمردين المهاجمين لإقليم دارفور, الا ان القاهرة نفت وارسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى الخرطوم لدفن الفضيحة.

 

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