كشف الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي,. تفاصيل جديدة قال إنها “خاصة ووصلته من مصدر جيد”, حول الهجوم الذي تعرض له إقليم دارفور السوداني مؤخراً من قبل متمردين مدعومين من القاهرة وحفتر وجنوب السودان.

واللافت حسب المسعري وفي تغريدة رصدتها “وطن” على تويتر, فإن ما تعرضت له السودان “خيانة عربية”, إذ كشفت المصادر أن الهجوم تم من محورين من قبل من اسماهم عصابات “السيسي وحفتر” وبإيعاز من السعودية والامارات لاحتلال الخرطوم وبتغطية من الأقمار الصناعية الأمريكية”.

كما وصلني في الخاص من مصدر جيد!!! pic.twitter.com/nKnteFVHdB — أ. د. محمد المسعري (@almass3ari) July 11, 2017

ولفت المسعري إلى أن القوات السودانية كانت متنبهة فأفشلت الهجوم, مشيراً كذلك إلى أن نهم كسبوا معدات عسكرية, قائلاً ” إن الجيش المصري يتكتم على الفضيحة هو وعملاءه بالخليج”, حسب قوله.

وكانت الخرطوم قد وجهت أصابع الاتهام رسمياً إلى القاهرة وقوات حفتر بدعم المتمردين المهاجمين لإقليم دارفور, الا ان القاهرة نفت وارسلت وزير خارجيتها سامح شكري إلى الخرطوم لدفن الفضيحة.

Also published on Medium.