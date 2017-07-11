قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، إن “مجموع ما تحتله الإمارات في اليمن يساوي أضعاف مساحتها وأضعاف أضعاف مكانتها الاستراتيجية”.

إن مجموع ماتحتله #الإمارات في اليمن يساوي أضعاف مساحتها وأضعاف أضعاف مكانتها الاستراتيجية . ٢ — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ١١ يوليو، ٢٠١٧

وأضافت “كرمان” أنّ الامارات وفي ظل صمت سعوديّ تحتلّ بصورةٍ كلية ميناء ومطار عدن، ميناء ومطار المكلا، سقطرى، جزيرة ميون بباب المندب، ميناء المخا، مشيرةً إلى أنّ الإمارات تدير هذه المناطق دون الرجوع للسلطة اليمنية او حتى اشعارها.

تحتل #الإمارات وفي ظل صمت سعودي ودون الرجوع للسلطة اليمنية:مطار وميناءعدن،مطار وميناءالمكلا،جزيرة سقطرى، جزيرة ميون بباب المندب،ميناءالمخا.١ — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ١١ يوليو، ٢٠١٧



وفي شأنٍ آخر، أوضحت الناشطة اليمنية أنه تم فبركة تغريدة ونسبها لها، تُطالب “قوات الجيش الوطني بقيادة الركن عليى محسن سرعة تحريك القوات الشريفة في مأرب إلى محافظات جنوب الوطن للتعامل مع الانفصاليين وسحقهم” -كما جاء في نص التغريدة المفبركة التي قالت كرمان تعليقاً عليها: “عجزوا أن يجدوا اي شيء ففبركوا مثل هذه التغريدة، الإنفصال مجرد وهم في عقول عيال زايد، لا يجد له اي سند شعبي، اليمن رقم واحد صحيح لا يقبل القسمة”.

عجزوا ان يجدوا أي شيء ففبركوا مثل هذه التغريدة

الانفصال مجرد وهم في عقول عيال زايد،لا يجد له اي سند شعبي

اليمن رقم واحد صحيح لايقبل القسمة pic.twitter.com/1dg2ZHfnvn — Tawakkol Karman (@TawakkolKarman) ١١ يوليو، ٢٠١٧

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