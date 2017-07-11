قالت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، ، إن “مجموع ما تحتله في يساوي أضعاف مساحتها وأضعاف أضعاف مكانتها الاستراتيجية”.

وأضافت “كرمان” أنّ وفي ظل صمت سعوديّ تحتلّ بصورةٍ كلية ميناء ومطار عدن، ميناء ومطار المكلا، سقطرى، جزيرة ميون بباب المندب، ميناء المخا، مشيرةً إلى أنّ الإمارات تدير هذه المناطق  دون الرجوع للسلطة اليمنية او حتى اشعارها.


وفي شأنٍ آخر، أوضحت الناشطة اليمنية أنه تم فبركة تغريدة ونسبها لها، تُطالب “قوات الجيش الوطني بقيادة الركن عليى محسن سرعة تحريك القوات الشريفة في مأرب إلى محافظات جنوب الوطن للتعامل مع الانفصاليين وسحقهم” -كما جاء في نص التغريدة المفبركة التي قالت كرمان تعليقاً عليها: “عجزوا أن يجدوا اي شيء ففبركوا مثل هذه التغريدة، الإنفصال مجرد وهم في عقول ، لا يجد له اي سند شعبي، اليمن رقم واحد صحيح لا يقبل القسمة”.

 

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