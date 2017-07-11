اعربت الملكة رانيا العبد الله زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين عن تضامنها مع عائلة الطفل السوري الذي قتل الجمعة الماضية.

وأكدت الملكة رانيا في تغريدة أطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, الأردن كله حزين وغاضب على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل سوري بريء”، في مخيم الحسين، وسط العاصمة عمان، الجمعة الماضية “.

الأردن كله حزين وغاضب على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفل سوري بريء. لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة. — Rania Al Abdullah (@QueenRania) July 11, 2017

وأضافت: “لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة”.

يذكر أن الطفل تعرض للاغتصاب ثم القتل من قبل صاحب سوابق داخل منزل مهجور في المنطقة.

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