اعربت الملكة زوجة العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين عن تضامنها مع عائلة الطفل السوري الذي الجمعة الماضية.

 

وأكدت الملكة رانيا في تغريدة أطلعت عليها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, كله حزين وغاضب على الجريمة البشعة التي راح ضحيتها سوري بريء”، في مخيم الحسين، وسط العاصمة عمان، الجمعة الماضية “.

وأضافت: “لن نسمح للنفوس المريضة بانتهاك الطفولة”.

 

يذكر أن الطفل تعرض للاغتصاب ثم القتل من قبل صاحب سوابق داخل منزل مهجور في المنطقة.

 

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