ألقت السلطات المصرية، الثلاثاء، القبض على شاب مصري، بتهمة احتواء هاتفه الشخصي على صور لأمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني».

واقتادت قوات قسم شرطة «روض الفرج»، شمالي العاصمة المصرية، «أحمد ع أ» 30 عاما، مقيم بمحافظة «سوهاج»؛ جنوبي مصر، بعد تفتيشه والعثور على صور لأمير قطر على هاتفه.

وأفادت صحف مصرية، بأنه «بفحص الهاتف المحمول الذي بحوزته؛ تبين أن بداخله صورًا ومقاطع فيديو تخص أمير قطر، وتم رصد صورة تحتوي على مشهد (تميم يقبل رأس القرضاوي)»، وبسؤاله عن الصور؛ أكد أن الموبايل لا يخصه، وأنكر معرفته بالصور.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة؛ قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق، وفق صحف مصرية.

وكانت جهات سيادية في مصر، أصدرت تعليمات للصحف الموالية لها بالترويج لمقاطعة شبكة «فودافون»، بعدما أقدمت «فودافون قطر» على تغيير مسماها إلى «تميم المجد»، وذلك على الرغم من تبرؤ «فودافون مصر» من هذا القرار وانتقادها له.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وقدمت الدول الأربع يوم 22 يونيو/حزيران الماضي إلى قطر عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة بينها إغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».

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