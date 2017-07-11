على ما يبدو ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, لا يعرف أين يقع قطاع غزة, البقعة الجغرافية الساحلية التي يحيطها الاحتلال الاسرائيلي من كل جانب, ما عدا الشريط الجنوبي الذي يربطها بـ”مصر”.

وفي سياق جهله بالجغرافيا الفلسطينية خرج خلفان في تغريدة مثيرة للسخرية رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, قائلاً ” نتنياهو انهى مهمة داعش في العراق وأمرها بالتوجه الى غزة والتعاون مع اشرار حماس لدخول سيناء والعبث بأمنها…وستكون الجزيرة قناة النقل المباشر “.

نتياهو انهى مهمة داعش في العراق وأمرها بالتوجه الى غزة والتعاون مع اشرار حماس لدخول سيناء والعبث بأمنها…وستكون الجزيرة قناة النقل المباشر — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 11, 2017

وهنا يحاول خلفان شيطنة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”, وربطها بتنظيم “داعش” الارهابي” الذي هددها مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة متهما اياها بالعمالة كونها تلاحق المتشددين فكريا في قطاع غزة من أنصار الجماعات السلفية المتشددة والتي ترتبط “فكريا” معها.

وينتشر أنصار داعش في شبه جزيرة سيناء ضمن ما يسمى “أنصار بيت المقدس”, الذين نفذوا العديد من العمليات الارهابية على مدار السنوات الماضية ضد الجيش المصري, وهاجموا ذلك اهدافا إسرائيلية وأطلقوا الصواريخ على البلدات المحتلة, الا أن تواجدهم في قطاع غزة معدوم بفعل الموقع الجغرافي للقطاع الذي يجهله خلفان.

وأثارت تغريدة خلفان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انبرى المغردين في الدفاع عن حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والذي يحاول خلفان وحكام الامارات شيطنتها. كما رصدت “وطن” من ردود فعل على تويتر.

وكأنك تبرئ إيران وازلامها كالمالكي وبشار من صناعة داعش ،، سحقاً لما تكتب يا مجوسي الهوى — خالد الجرباء (@khaledaljarbaa) July 11, 2017

داعش سعودي ابا عن جد اقنعو انفسكم بهذه الاكاذيب — غدي فرنسيس (@Gahdi_Franciss) July 11, 2017

فشرت يا حقير داعش صناعة اسيادك وحماس صناعة احرار ولا يتفقان ابدا — mostafa ahmad (@Amtkx1yAhmad) July 11, 2017

هذا هو الهدف من قتل الجنود الجيش المصري

وتتهمون حماس بقتلهم ويتم قصفهم وتشريدهم الى الاراضي سناويه بهذي طريقه القدس عاصمه الاسرائيل — راشد بن زابن الدوسري (@R_ALDOSARI75) July 11, 2017

حذاء اصغر طفل في غزة وحماس يسواك انت وحكام اماراتك السبع — QATAR2022 (@faresQa2014) July 11, 2017

ضاحي خرفان والله العظيم لو كل كلامك اللي تقوله صحيح ان احترمك لكن اللي مخليني اشوتك بالنعال انك كذاب وكلب بن ١٦ كلب 😜 اصدق ولو مره في حياتك😜 — ابو سوط (@abo_9o0o6) July 11, 2017

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