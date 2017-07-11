على ما يبدو ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, لا يعرف أين يقع , البقعة الجغرافية الساحلية التي يحيطها الاحتلال الاسرائيلي من كل جانب, ما عدا الشريط الجنوبي الذي يربطها بـ””.

 

وفي سياق جهله بالجغرافيا الفلسطينية خرج خلفان في تغريدة مثيرة للسخرية رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, قائلاً ” نتنياهو انهى مهمة في العراق وأمرها بالتوجه الى غزة والتعاون مع اشرار حماس لدخول والعبث بأمنها…وستكون قناة النقل المباشر “.

وهنا يحاول خلفان شيطنة حركة المقاومة الاسلامية “حماس”, وربطها بتنظيم “داعش” الارهابي” الذي هددها مرارا وتكرارا في أكثر من مناسبة متهما اياها بالعمالة كونها تلاحق المتشددين فكريا في قطاع غزة من أنصار الجماعات السلفية المتشددة والتي ترتبط “فكريا” معها.

 

وينتشر أنصار داعش في شبه جزيرة سيناء ضمن ما يسمى “أنصار بيت المقدس”, الذين نفذوا العديد من العمليات الارهابية على مدار السنوات الماضية ضد الجيش المصري, وهاجموا ذلك اهدافا إسرائيلية وأطلقوا الصواريخ على البلدات المحتلة, الا أن تواجدهم في قطاع غزة معدوم بفعل الموقع الجغرافي للقطاع الذي يجهله خلفان.

 

وأثارت تغريدة خلفان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي إذ انبرى المغردين في الدفاع عن حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة والذي يحاول خلفان وحكام شيطنتها. كما رصدت “وطن” من ردود فعل على تويتر.

 

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