أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن “شعوره بالمرارة” إزاء ما وصفها بالتطورات التي لم يسبق لها مثيل في الخليج، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن الأمير الكويتي قوله إن ردود الفعل الإيجابية والتأييد لجهود الوساطة الكويتية رسخت إصراره وعزمه على مواصلة مساعيه لحل الأزمة.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتحاول الكويت التوسط لإنهاء الأزمة الخليجية الذي دخلت أسبوعها السادس.

ويزور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخليج حاليا لعقد مباحثات بشأن الأزمة.

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