فند مسؤول قطري ادعاءات وسائل إعلام الدول التي تحاصر بعد نشرها في آن واحد لوثائق اتفاق بين قطر والدول التي تحاصرها قبل ثلاث سنوات.

 

وقال الشيخ الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة باتفاق الرياض.

 

واضاف في سلسلة تغريدات تابعتها “وطن”: “الدليل على إنهاء ما ورد في #اتفاق_الرياض هو خلو محاضر اجتماعات #مجلس_التعاون على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو مستوى الوزراء”.

وأوضح المسؤول ان التهجم الإعلامي من دول الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وعدم احترام آلية حل النزاع  يكشف المخالفة الصريحة لـ اتفاق الرياض، مضيفاً: “تسريب اتفاق الرياض يؤكد أن دول قطر تتخذ ذلك منهجا كما سربوا شروط إخضاع دولة قطر مسبقا. وشدد على ان الاتفاق ملزم للجميع وليس ثنائيا نلتزم به وحدنا

واتهم آل ثاني الدول المحاصرة بالتضليل قائلاً: “يحاولون التضليل وأن دولة #قطر هي المعنية بـ #اتفاق_الرياض “وحدها”، مع أن كلمة قطر غير مذكورة. إذن هذه وثيقة جماعية على “الجميع” أن يلتزم بها. مضيفاً: “لم يلتزم كل من أبوظبي والرياض بـ اتفاق الرياض، ولم توقفا التحريض الاعلامي المتواصل على دولة قطر، كما حاولتا اختراع معارضة قطرية”

وقال في تغريدة اخرى: “كلكم تعرفون أن تسريب سفير يكشف بشكل واضح أن أبوظبي لم تلتزم باتفاق الرياض في 2013-2014 وتسريب الاتفاق محاولة لكسب الرأي العام.

واشار إلى ان الإعلام المصري استمر بدعم من بالمساس بأعراض نساء دولة قطر ولم تقم الرياض ولا أبوظبي بإبداء عدم رضاها عن ذلك.

وقال الشيخ عبدالرحمن ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة بـ اتفاق الرياض. وشدد على ان دول حصار قطر لم تتقدم بأي شكوى إلى دولة قبل إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مما يشكل إخلالا بـ اتفاق الرياض وبالقانون الدولي

وقال انه لا يمكن قبول أن يطلب من دولة قطر ما لا يطلب من غيرها عند مناقشة أية طلبات أو ادعاءات وأن يتم الالتزام بهذا من كافة دول المجلس. مضيفا: يجب على أن تلتزم كل دولة بتقديم الأدلة التي تدعم الطلب أو الشكوى المقدمة منها والابتعاد عن الادعاءات والطلبات “المرسلة”.

 

ونفى المسؤول القطري أن تكون بلاده تدعم جماعة الإخوان قائلا: “إن دولة  قطر ليست حزبا، ولا تنظيما كما ورد في خطاب سيدي الأمير تميم المجد عند توليه الحكم ولا تدعم الإخوان ولا غيرهم”.

 

وختم تغريداته قائلا: إن مساس الإعلام في بأعراض نساء قطر يكشف من ينتهك أبسط قواعد تعاليم الإسلام واتفاق الرياض وكلكم شاهدتم من لم يلتزم بالأساسيات.

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