فند مسؤول قطري ادعاءات وسائل إعلام الدول التي تحاصر قطر بعد نشرها في آن واحد لوثائق اتفاق الرياض بين قطر والدول التي تحاصرها قبل ثلاث سنوات.

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة باتفاق الرياض.

واضاف في سلسلة تغريدات تابعتها “وطن”: “الدليل على إنهاء ما ورد في #اتفاق_الرياض هو خلو محاضر اجتماعات #مجلس_التعاون على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو مستوى الوزراء”.

الدليل على إنهاء ما ورد في #اتفاق_الرياض هو خلو محاضر اجتماعات #مجلس_التعاون على مستوى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس أو مستوى الوزراء — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

وأوضح المسؤول ان التهجم الإعلامي من دول الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وعدم احترام آلية حل النزاع يكشف المخالفة الصريحة لـ اتفاق الرياض، مضيفاً: “تسريب اتفاق الرياض يؤكد أن دول حصار قطر تتخذ ذلك منهجا كما سربوا شروط إخضاع دولة قطر مسبقا. وشدد على ان الاتفاق ملزم للجميع وليس ثنائيا نلتزم به وحدنا

التهجم الإعلامي من دول الحصار بعد قرصنة وكالة الأنباء القطرية وعدم احترام آلية حل النزاع يكشف المخالفة الصريحة لـ #اتفاق_الرياض — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

تسريب #اتفاق_الرياض يؤكد أن دول #حصار_قطر تتخذ ذلك منهجا كما سربوا شروط إخضاع دولة قطر مسبقا.

الاتفاق ملزم للجميع وليس ثنائيا نلتزم به وحدنا — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

واتهم آل ثاني الدول المحاصرة بالتضليل قائلاً: “يحاولون التضليل وأن دولة #قطر هي المعنية بـ #اتفاق_الرياض “وحدها”، مع أن كلمة قطر غير مذكورة. إذن هذه وثيقة جماعية على “الجميع” أن يلتزم بها. مضيفاً: “لم يلتزم كل من أبوظبي والرياض بـ اتفاق الرياض، ولم توقفا التحريض الاعلامي المتواصل على دولة قطر، كما حاولتا اختراع معارضة قطرية”

يحاولون التضليل وأن دولة #قطر هي المعنية بـ #اتفاق_الرياض "وحدها"، مع أن كلمة قطر غير مذكورة.

إذن هذه وثيقة جماعية على "الجميع" أن يلتزم بها — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

لم يلتزم كل من أبوظبي والرياض بـ #اتفاق_الرياض، ولم توقفا التحريض الاعلامي المتواصل على دولة #قطر، كما حاولتا اختراع معارضة قطرية — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

وقال في تغريدة اخرى: “كلكم تعرفون أن تسريب سفير الإمارات يكشف بشكل واضح أن أبوظبي لم تلتزم باتفاق الرياض في 2013-2014 وتسريب الاتفاق محاولة لكسب الرأي العام.

كلكم تعرفون أن #تسريب_سفير_الإمارات يكشف بشكل واضح أن #أبوظبي لم تلتزم بـ #اتفاق_الرياض في 2013-2014 وتسريب الاتفاق محاولة لكسب الرأي العام — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

واشار إلى ان الإعلام المصري استمر بدعم من السيسي بالمساس بأعراض نساء دولة قطر ولم تقم الرياض ولا أبوظبي بإبداء عدم رضاها عن ذلك.

استمر الإعلام المصري بدعم من #السيسي بالمساس بأعراض نساء دولة #قطر ولم تقم الرياض ولا #أبوظبي بإبداء عدم رضاها عن ذلك.#اتفاق_الرياض — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) July 10, 2017

وقال الشيخ عبدالرحمن ان دولة قطر تؤكد على أنها لم تتلق أي طلب أو شكوى من أي دولة من دول مجلس التعاون يتضمن الإشارة إلى عدم وفاء الدوحة بـ اتفاق الرياض. وشدد على ان دول حصار قطر لم تتقدم بأي شكوى إلى دولة قبل إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مما يشكل إخلالا بـ اتفاق الرياض وبالقانون الدولي

وقال انه لا يمكن قبول أن يطلب من دولة قطر ما لا يطلب من غيرها عند مناقشة أية طلبات أو ادعاءات وأن يتم الالتزام بهذا من كافة دول المجلس. مضيفا: يجب على أن تلتزم كل دولة بتقديم الأدلة التي تدعم الطلب أو الشكوى المقدمة منها والابتعاد عن الادعاءات والطلبات “المرسلة”.

ونفى المسؤول القطري أن تكون بلاده تدعم جماعة الإخوان قائلا: “إن دولة قطر ليست حزبا، ولا تنظيما كما ورد في خطاب سيدي الأمير تميم المجد عند توليه الحكم ولا تدعم الإخوان ولا غيرهم”.

وختم تغريداته قائلا: إن مساس الإعلام في السعودية بأعراض نساء قطر يكشف من ينتهك أبسط قواعد تعاليم الإسلام واتفاق الرياض وكلكم شاهدتم من لم يلتزم بالأساسيات.

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