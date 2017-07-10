أكد الأعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، أن الأزمة الخليجية الدائرة بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة، وقطر من جهة أخرى، هي أزمة مفتعلة ومصطنعة وهو ما يجعلها أزمة خطيرة، محذرا في الوقت نفسه الزعماء من أن “طابخ آكله”.

 

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”لو كانت الازمة الخليجية حقيقية فعلاً لكان حلها سهلاً وسريعاً، لكنها أزمة مفتعلة ومصطنعة مما يجعلها أزمة خطيرة”

 

وأوضح “القاسم” في تغريدة أخرى أن جميع الكوارث التي حلت بالمنطقة العربية مبنية على الاكاذيب قائلا: ” الكوارث التي حلت بالمنطقة كانت مبنية على اكاذيب.امريكا غزت العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل. واليوم ازمة كلها مبنية على فبركات مفضوحة”.

 

وأكد على أن ” سيكشف ان كل المؤامرات التي ادت الى خراب المنطقة ودمارها حاكها الخارج ونفذها عملاؤه الحاكمون في الداخل”.

 

واختتم تدويناته محذرا الزعماء العرب قائلا: ” ايها العرب تذكروا هذا القول المأثور جيداً: طابخ السم آكله”.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضوا حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، بزعم تمويل ودعم “”، في حين كشفت تقارير أن ما تم اتخاذه من إجراءات ضد قطر تم الاتفاق عليه مع الرئيس الامريكي خلال انعقاد القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية “الرياض” في أوائل آيار/مايو الماضي.

 

يشار إلى انه في 5 حزيران/يونيو اشتعلت الازمة بين دول الحصار وقطر على إثر تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ حول العلاقات مع من خلال اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وهو الأمر الذي أثبتته “الإف بي آي” الأمريكية، حيث أكدت بأن الاختراق تم من .

 

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