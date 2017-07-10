أكد الأعلامي السوري والمذيع بقناة “الجزيرة”، الدكتور فيصل القاسم، أن الأزمة الخليجية الدائرة بين دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من جهة، وقطر من جهة أخرى، هي أزمة مفتعلة ومصطنعة وهو ما يجعلها أزمة خطيرة، محذرا في الوقت نفسه الزعماء العرب من أن “طابخ السم آكله”.

وقال “القاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”لو كانت الازمة الخليجية حقيقية فعلاً لكان حلها سهلاً وسريعاً، لكنها أزمة مفتعلة ومصطنعة مما يجعلها أزمة خطيرة”

لو كانت الازمة الخليجية حقيقية فعلاً لكان حلها سهلاً وسريعاً، لكنها أزمة مفتعلة ومصطنعة مما يجعلها أزمة خطيرة — فيصل القاسم (@kasimf) July 9, 2017

وأوضح “القاسم” في تغريدة أخرى أن جميع الكوارث التي حلت بالمنطقة العربية مبنية على الاكاذيب قائلا: ” الكوارث التي حلت بالمنطقة كانت مبنية على اكاذيب.امريكا غزت العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل. واليوم ازمة الخليج كلها مبنية على فبركات مفضوحة”.

الكوارث التي حلت بالمنطقة كانت مبنية على اكاذيب.امريكا غزت العراق بحجة اسلحة الدمار الشامل. واليوم ازمة الخليج كلها مبنية على فبركات مفضوحة — فيصل القاسم (@kasimf) July 10, 2017

وأكد على أن التاريخ ” سيكشف ان كل المؤامرات التي ادت الى خراب المنطقة ودمارها حاكها الخارج ونفذها عملاؤه الحاكمون في الداخل”.

وسيكشف التاريخ ان كل المؤمرات التي ادت الى خراب المنطقة ودمارها حاكها الخارج ونفذها عملاؤه الحاكمون في الداخل — فيصل القاسم (@kasimf) July 10, 2017

واختتم تدويناته محذرا الزعماء العرب قائلا: ” ايها العرب تذكروا هذا القول المأثور جيداً: طابخ السم آكله”.

ايها العرب تذكروا هذا القول المأثور جيداً:

طابخ السم آكله — فيصل القاسم (@kasimf) July 10, 2017

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضوا حصارا بريا وبحريا وجويا على قطر، بزعم تمويل ودعم “الإرهاب”، في حين كشفت تقارير أن ما تم اتخاذه من إجراءات ضد قطر تم الاتفاق عليه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال انعقاد القمة الأمريكية-الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية “الرياض” في أوائل آيار/مايو الماضي.

يشار إلى انه في 5 حزيران/يونيو اشتعلت الازمة بين دول الحصار وقطر على إثر تلفيق تصريحات لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حول العلاقات مع إيران من خلال اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية، وهو الأمر الذي أثبتته “الإف بي آي” الأمريكية، حيث أكدت بأن الاختراق تم من روسيا.

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