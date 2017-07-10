أعرب الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سعادته الغامرة باستعادة مدينة الموصل بعد 4 سنوات من سيطرة تنظيم داعش عليها، وذلك من خلال توجيه رسالة إلى الجيش والشعب العراقي عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

وقال كاظم “شكرًا لقواتنا المسلحة، شكرًا لجيشنا الباسل، هذا الجيش البطل المعروف بشجاعته على مدى التاريخ”.

وأضاف “شكرًا لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بدمائهم، ورووا بها أزهار الوطن الغالي، الرحمة لأرواحكم ولكم الذكرى الطيبة دائمًا وأبدًا، شكرًا لكم وأنتم تقدمون للشعب هذه الهدية العزيزة”.

وتابع “وأنت يا نينوى يا حبيبتي ومدينتي العزيزة، ويا أبناءها الطيبين من كل الأديان.. قلوب العراقيين جميعهم معكم منذ أن دخلت الموصل في بحر من الدماء لمدة 4 سنوات، ولاقت ما لاقت من العذاب”.

واختتم رسالته قائلاً: “شكرًا لكل العراقيين الذين تعاونوا وتوحدوا على صنع هذا الانتصار الرائع، وألحقوا الهزيمة بقوى الشر والظلام وأعداء الحياة، هنيئًا لكل العراقيين بعودة الموصل الحبيبة إلى حضن العراق العظيم”.

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