كشف حساب العهد الجديد على “” أن السلطات أصدرت قرارات منع سفر جديدة بحق كتاب ودعاة جدد، على رأسهم وعوض القرني.

 

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أوامر منع من السفر جديدة بحق كلا من: ناصر العمر علي العمري عـوض القرني أحمد بن راشد (خارج المملكة حاليا)”.

 

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بمنع السفر لكل من الداعية الشهير على الرغم من مبايعته لولي العهد الجديد وشنه هجوما عنيفا على ، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له.

 

كذلك تم منع الداعية ، بعد أن شنت لجان “سعود القحطاني” الإلكترونية، هجوما عنيفا على تغريدة هنأ فيها ولي العهد الجديد وأعلن من خلالها “السمع والطاعة” له دون أن يبايعه نصا.

 

يشار إلى أن الأكاديمي السعودي الشهير، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، كان قد أعلن أمس الأحد وبشكل مفاجىء التوقف عن عبر حسابه “تويتر”، موضحا أن ذلك جاء برغبة والدته، دون أن يوضح من المقصود بوالدته!

 

وقال “ابن راشد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة كتب عليها باللغة الإنجليزية “ilove liberty” (أنا أحب ) :” تلبيةً لرغبة أمّي، واستجابةً لإلحاحها، فإنّي أتوقف عن التغريد حتى تأذن لي أمّي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كلّ الحب لإخوتي المتابعين”.

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