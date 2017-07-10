كشف حساب العهد الجديد على “تويتر” أن السلطات السعودية أصدرت قرارات منع سفر جديدة بحق كتاب ودعاة جدد، على رأسهم ناصر العمر وعوض القرني.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”أوامر منع من السفر جديدة بحق كلا من: ناصر العمر علي العمري عـوض القرني محسن العواجي أحمد بن راشد (خارج المملكة حاليا)”.

أوامر منع من السفر جديدة بحق كلا من:

ناصر العمر

علي العمري

عـوض القرني

محسن العواجي

أحمد بن راشد (خارج المملكة حاليا) — العهد الجديد (@Ahdjadid) July 9, 2017

وكانت السلطات السعودية قد أصدرت قرارات بمنع السفر لكل من الداعية الشهير محمد العريفي على الرغم من مبايعته لولي العهد الجديد محمد بن سلمان وشنه هجوما عنيفا على قطر، إلا أن هذا الأمر لم يشفع له.

كذلك تم منع الداعية سلمان العودة، بعد أن شنت لجان “سعود القحطاني” الإلكترونية، هجوما عنيفا على تغريدة هنأ فيها ولي العهد الجديد وأعلن من خلالها “السمع والطاعة” له دون أن يبايعه نصا.

يشار إلى أن الأكاديمي السعودي الشهير، الدكتور أحمد بن راشد بن سعيد، كان قد أعلن أمس الأحد وبشكل مفاجىء التوقف عن التغريد عبر حسابه “تويتر”، موضحا أن ذلك جاء برغبة والدته، دون أن يوضح من المقصود بوالدته!

وقال “ابن راشد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها صورة كتب عليها باللغة الإنجليزية “ilove liberty” (أنا أحب الحرية) :” تلبيةً لرغبة أمّي، واستجابةً لإلحاحها، فإنّي أتوقف عن التغريد حتى تأذن لي أمّي، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. كلّ الحب لإخوتي المتابعين”.

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