وطن – أظهرت بيانات تصفح ترصدها شركة متخصصة في اعطاء بيانات تناسب حكام الإمارات أن موقعي قناتي العربية، وسكاي نيوز عربية يتصدران قائمة المواقع التلفزيونية على مستوى التصفح الإخباري العربي من قطر.

وتوضح البيانات التي توفرها شركة افيكتيف ميجر، وهي شركة مغمورة مقرها في دبي ولا تحظى بسمعة عالية، أن موقعي قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية يحتلان على التوالي المركزين الأول والثاني بقائمة المواقع الإخبارية العربية المتابعة من قطر والمرتبطة بقنوات تلفزيونية.

ويتساءل مراقبون ان كانت هذه البيانات صحيحة فلماذا يخشون من قناة الجزيرة وقد حشدوا قواهم لمحاصرة قطر بغرض اغلاقها أو تغيير سياساتها لكي تكون نسخة عن قناتي “العربية” و “سكاي نيوز”.؟!

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