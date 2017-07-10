لقّن رئيس جمعية “اقرأ” للتنمية الاجتماعية في لبنان، الشيخ السلفيّ “بلال دقماق”، عضوَ مجلس الشعب السوري السابق “احمد شلاش”، علقةً ساخنةً على الهواء مباشرة، على خلفية الازمة السورية.

وشهدت الحلقة الاولى من برنامج “بالمباشر” على شاشة الـ”او تي في”، عراكاً ورمي بالماء وشتائم بين “شلاش”، و”دقماق” لم ينته الّا بتدخل فريق عمل البرنامج للفصل بينهما.

وبعد الحلقة، نشر “دقماق” فيديو، أوضح فيه ملابسات ما جرى خلال البرنامج، وقال إنّ مقدم البرنامج كان يعزي “شلاش” بمقتل ابن عمه على يد تنظيم “داعش”، وطلب مني المذيع أن أعزيه، فقلت أنا اعزي كل الشعب السوري، ليبدأ “شلاش” بتوجيه كلمات نابية إليّ، ما اضطرني الى ضربه بكوب من الماء ادى الى نزول الدماء من وجهه.

وقال “دقمقاق”: “انا لا احب ان أظهر بهذه الصورة؛ لكن التعامل مع هؤلاء الشبيحة يجب ان يكون بهذه الطريقة لتأديبهم”.

وتمنى “دقمقاق” عودة السوريين الى بلدهم لتنظيفها ممن وصفهم بالحثالة.

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