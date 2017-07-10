احتفت الصحف الإسرائيلية بالتقارب السعودي الإسرائيلي, بعد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد خلفا لـ”محمد بن نايف” الذي جرى عزله مؤخرا, مشيرة إلى اندهاشها من درجة “خضوع” آل سعود وهرولتهم للتطبيع مع إسرائيل.

وفي فيديو رصدته “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, رصد التعليقات الاسرائيلية على تعيين أبن سلمان وليا للعهد في تقارير صحافية عديدة واكبت البيعة الكبرى التي جرت تأييدا لـ”ابن سلمان” الذي أزاح ابن نايف عن سدة الحكم.

وجاء في الفيديو الذي نشرته “دويتشه فيلة” الألمانية عن التقارب السعودي الاسرائيلي المحتمل والتي رصدت في تقريرها التعليقات الاسرائيلية التي جاءت على النحو التالي..

الصحف الإسرائيلية مندهشة من درجة انبطاح "ال سعود" لـ #إسرائيل وهرولتهم للتطبيع معها ! ننتظر تصريح المفتي:

التطبيع فيه مصلحة للمسلمين😎 pic.twitter.com/uAuwYHvqE1 — نحو الحرية (@hureyaksa) July 10, 2017

هآرتس علقت على تولي محمد بن سلمان ولاية العهد السعودي بالقول :” يرى الإسرائيليون أن وجود زعيم سعودي ديناميكي-يشاطرهم رؤيتهم الاستراتيجية ويقر صراحة بأنها تضعهم معا في نفس المعسكر- هو بمثابة حلم يتحقق.

صحيفة ذي جيروزاليم بوست: ” الان انتقل خطاب السعودية تجاه إسرائيل من العدائية إلى المصالحة”.

دافيد هوروفيتس المحرر المؤسس لموقع تايمز أوف إسرائيل علق قائلاً :” انه لمن دواعي السرور سماع وزير الخارجية السعودي يتحدث بانفتاح وسهولة حول إسرائيل, ويتعهد باستعداد بلاده للمساعدة في تحقيق السلام, كما كان من دواعي السرور خلال العام او العامين الماضيين رؤية قادة ومسؤولين سعوديين يشاركون أحيانا في منتديات مع مسؤولين إسرائيليين, وحتى في حالة أحد الجنرالات السعوديين قيامة بزيارة إسرائيل ولقاء مسؤولين وأعضاء كنيست وإرسال صور للقاءات التي أجراها.

أما صحيفة المصدر وهي الصحيفة الاسرائيلية الموجهة إلى الجمهور العربي فنقلت عن صحف اسرائيلية:” أما بالنسبة لإسرائيل فيعد التعيين تطورا إيجابيا لان الأمير محمد بن سلمان يقود حربا حازمة ضد الارهاب والتطرف. ويأتي التعيين على خلفية الحديث عن تقارب في العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وفي هذا أكد وزير الاعلام الاسرائيلي أيوب قرا أن إسرائيل والسعودية تقييمات بواسطة وسطاء أمريكيين قناة تواصل لتطوير العلاقات الدبلوماسية بينهما.

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