كشف عم الطفل السوريّ الذي تعرّض للاغتصاب ثم الذبح في الاردن، تفاصيل مروّعة عن الجريمة التي هزّت الشارع الأردنيّ.

وقال العم في تصريح لصحيفة “الغد” الأردنية إنّ ابن أخيه مثله مثل أطفال كثيرين كان يلعب بالشارع حين خطف وهو صبي صغير لا مشاكل له مع آخرين.

وخرج أردنيون في جنازة الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، مطالبين بإعدام القاتل الذي اعترف بجريمته.

ونشرت “الغد” مقطع فيديو قال فيه عم الطفل الذي قام بتغسيله قبل تكفينه، إنّ الآثار المروعة كانت بادية على جسده الذي تعرّض للاغتصاب ثم الذبح واقتلاع عينيه من وجهه.

ويظهر في الفيديو لقطات للمنزل المهجور الذي تم اغتصاب الطفل فيه.

وقال بيان صادر من مديرية الأمن العام إن “شرطة وسط عمان تبلغت الجمعة 7 يوليو/تموز بوجود جثة لطفل في أحد المنازل المهجورة بمنطقة سفح النزهة شارع الأردن” وسط عمّان.

وأضاف أن “كوادر البحث الجنائي والمركز الأمني والمختبر الجنائي تحركت على الفور إلى المكان؛ للكشف على الجثة، التي تبين أنها تعود لطفل سوري الجنسية في السابعة من عمره ويوجد على جسده علامات عنف، مع وجود جرح قطعي على منطقة الرقبة أدى إلى وفاته، إضافة إلى علامات تشير إلى احتمالية الاعتداء عليه جنسياً قبل قتله”.

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