عرّض الإعلامي المؤيد للنظام المصري، ، نفسه، لسخريةٍ واسعة، بعد أن ادّعى أنّ أمير الشيخ آل ثاني، تحت الإقامة الجبرية، وأنّ من يتحرك في الآن هو شبيه الأمير لإيهام الناس بأنه حر!.

وتعليقاً على كلام “أحمد موسى”، رآى مغرّدون على “”، أن هذا الإعلامي قد تفوّق على جميع زملائه بخزعبلاته التي يبثها في برنامجه “على مسؤوليتي”.

 

وأطلق بعض النشطاء استطلاعاً لمن يستحقّ “جائزة المسخرة الدولية لعام 2017″، بعد تصريحات “أحمد موسى” عن وضع تحت الإقامة الجبرية، وأن من يظهر هو شبيهه.

 

 

Also published on Medium.