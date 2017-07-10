عرّض الإعلامي المؤيد للنظام المصري، أحمد موسى، نفسه، لسخريةٍ واسعة، بعد أن ادّعى أنّ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تحت الإقامة الجبرية، وأنّ من يتحرك في قطر الآن هو شبيه الأمير لإيهام الناس بأنه حر!.

وتعليقاً على كلام “أحمد موسى”، رآى مغرّدون على “تويتر”، أن هذا الإعلامي قد تفوّق على جميع زملائه بخزعبلاته التي يبثها في برنامجه “على مسؤوليتي”.

لافرق بين

الإعلام المصري الرادح

والإعلام السعودي الناطح

والإعلام الإماراتي الشاطح

كلهم كاذبين كذابين

منافقين ويعلمون اننا نعلم كل ذلك — مريم المناعي#قطر (@Goldmaryam) ٩ يوليو، ٢٠١٧

😂😂منافسه شديده بين الاعلام الخشبي السعودي 😆😂

والاعلام الـcc 😆😆على جائزه اجمل مسخره اعلاميه عربيه 😂😎 — ♛ⓘⓑⓡⓐⓗⓘⓜ♛ (@DirectorIbrahim) ٩ يوليو، ٢٠١٧

طيب وين ادلة الاعلامي الخربوط هذا

😂😂😂الله يعين المتابعين يصدقون كذبة

المصريين نصااابين 😂😂 — lolwa ❤🇶🇦 (@lolwa714) ٩ يوليو، ٢٠١٧

وأطلق بعض النشطاء استطلاعاً لمن يستحقّ “جائزة المسخرة الدولية لعام 2017″، بعد تصريحات “أحمد موسى” عن وضع أمير قطر تحت الإقامة الجبرية، وأن من يظهر هو شبيهه.

من يستحق جائزة المسخرة الدوليه لعام 2017😂😎 — ♛ⓘⓑⓡⓐⓗⓘⓜ♛ (@DirectorIbrahim) ٩ يوليو، ٢٠١٧

المذيع صاج😂😂جابوا واحد يشبة تميم و واحد يشبة أبوة واطفال يشبهون عيالة،وسيارة تشبة سيارتة، و شعب يشبهون شعب قطر،ومطعم يشبة مطعم و🇶🇦يشبة🇶🇦😂فله — بنت الازور (@BENT_AlZOR) ١٠ يوليو، ٢٠١٧

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