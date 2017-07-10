تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي, صورةً عن تعميم فرضته إمارة على كافة المنشآت التجارية بحجب شبكة وكل قنواتها إضافة إلى مؤسسات إعلامية اخرى.

 

ونشر الاعلامي القطري صورة عن التعميم الذي روجته أبو ظبي حسب ما رصدت “وطن” على “تويتر”, معلقا عليه ” الحجب والمنع .. وسيلة العاجزين عن مواجهة الحقائق  “.

وشمل الحجب الذي قررته أبو ظبي “18” وسيلة اعلامية على رأسها “شبكة الجزيرة الاعلامية وقنواتها جميعا, إلى جانب بي إن سبورت القطرية وقنواتها “, إضافة إلى قناة شاهر الرسول وتلفزيون وقناة المجتمع وقناة الريان والدوري والكأس “.

 

وهددت السلطات الإماراتية في أبو ظبي كافة المنشآت التجارية بأنها ستتخذ الاجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لقرارها.

 

 

 

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