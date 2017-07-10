خلصت دراستان طبيتان إلى أن شرب القهوة مفيد للصحة وقد يكون ضمن أحد العوامل التي تساهم في العيش لفترة طويلة وتقليل نسبة الإصابة بالكثير من الأمراض المزمنة.

وركزت الدراستان على العلاقة بين شرب القهوة والعمر الطويل ولكن دون إثبات السبب وراء ذلك.

وفحصت الدراسة الطبية الأولى التي أشرفت عليها الوكالة الدولية لبحوث السرطان وإمبريال كوليدج لندن في بريطانيا أكثر من نصف مليون شخص في 10 دول أوروبية مختلفة.

وخلصت الدراسة إلى أن ” الأشخاص الذين يشربون 3 أكواب من القهوة يومياً يعيشون لمدة أطول من أولئك الذين لا يشربونها”.

ووصف الأطباء هذه الدراسة بأنها أكبر تحليل لتأثير القهوة في المجتمعات الأوروبية.

وقال مارك غنتر، المشرف على الدراسة، إن” كلما زادت نسبة استهلاك المرء للقهوة، قلت نسبة الوفاة لاسيما بسبب الإصابة بأمراض الدورة الدموية وأمراض الجهاز الهضمي”.

وأضاف غنتر “أن أهم ما في هذه الدراسة، أن نتائجها كانت متطابقة في جميع الدول العشر الأوروبية، وذلك مع اختلاف توقيت وعادات شرب القهوة في كل منها”.

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