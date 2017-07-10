عاد ضاحي خلفان نائب قائد شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, إلى تغريداته الغريبة العجيبة, التي يهاجم فيها قطر ليل نهار, واصفا النظام القطري بـ”النظام المخلوع”-حسب قوله- وهو الامر الذي فشلت فيه أبو ظبي والرياض.

وقال خلفان في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, ” ماتت في دوخة النظام المخلوع كل مشاعر الانتماء للخليج العربي وسيطرت على اصحاب القرار السياسي روح الولاء والانتماء الايراني..انها دوخة المهزوم “.!!

ماتت في دوخة النظام المخلوع كل مشاعر الانتماء للخليج العربي وسيطرت على اصحاب القرار السياسي روح الولاء والانتماء الايراني..انها دوخة المهزوم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 10, 2017

وأضاف خلفان قائلاً ” يجب الا يقبل لقطر بالاستمرار في مجلس التعاون الخليجي الا بالوصاية السعودية عليها “, وهنا أثارت تغريدته جدلاً واسعا بين متابعه اللذين سخروا منه كما رصدت وطن على تويتر.

يجب الا يقبل لقطر بالاستمرار في مجلس التعاون الخليجي الا بالوصاية السعودية عليها. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 10, 2017

إذ رد عليه المغرد “نقطة نظام”, قائلاً له ” اخ ضاحي هذا شأن خليجي و انت يمني الاصل وتدخلك بالازمه يعتبر دويل و نحن الخليجيين نرفض تدويل الازمة “.

اخ ضاحي هذا شأن خليجي و انت يمني الاصل وتدخلك بالازمه يعتبر دويل و نحن الخليجيين نرفض تدويل الازمة — • نقطة نظام • (@the_point1) July 10, 2017

بينما أضاف المغرد سفير مأرب العبيدي بالقول ” ولا نفتخر انه يمني هاذا هندي”.

ولا نفتخر انه يمني هاذا هندي — سفير مأرب العبيدي (@seeev_6) July 10, 2017

وواصل خلفان خزعبلاته قائلاً ” ٢٣٠٠٠ الف مغرد لمهاجمة المملكة الله أكبر…ما هاجمتوا اسرائيل !!! “, ليضيف على تلك التغريدة محرضا على أهل قطر بالقول ” ٢٣٠٠٠ الف يعني كل سكان الدوحة “..!

٢٣٠٠٠ الف مغرد لمهاجمة المملكة الله أكبر…ما هاجمتوا اسرائيل !!! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 10, 2017

٢٣٠٠٠ الف يعني كل سكان الدوحة — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 10, 2017

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