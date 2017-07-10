عاد نائب قائد شرطة والمقرب من ولي عهد محمد بن زايد, إلى تغريداته الغريبة العجيبة, التي يهاجم فيها ليل نهار, واصفا النظام القطري بـ”النظام المخلوع”-حسب قوله- وهو الامر الذي فشلت فيه والرياض.

 

وقال خلفان في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “”, ” ماتت في دوخة النظام المخلوع كل مشاعر الانتماء للخليج العربي وسيطرت على اصحاب القرار السياسي روح الولاء والانتماء الايراني..انها دوخة المهزوم “.!!

وأضاف خلفان قائلاً ” يجب الا يقبل لقطر بالاستمرار في الا بالوصاية السعودية عليها “, وهنا أثارت تغريدته جدلاً واسعا بين متابعه اللذين سخروا منه كما رصدت وطن على تويتر.

إذ رد عليه المغرد “نقطة نظام”, قائلاً له ” اخ ضاحي هذا شأن خليجي و انت يمني الاصل وتدخلك بالازمه يعتبر دويل و نحن الخليجيين نرفض تدويل الازمة “.

بينما أضاف المغرد سفير مأرب العبيدي بالقول ” ولا نفتخر انه يمني هاذا هندي”.

وواصل خلفان خزعبلاته قائلاً ” ٢٣٠٠٠ الف مغرد لمهاجمة المملكة الله أكبر…ما هاجمتوا !!! “, ليضيف على تلك التغريدة محرضا على أهل قطر بالقول ” ٢٣٠٠٠ الف يعني كل سكان الدوحة “..!

 

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